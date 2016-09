Vermischtes BY Bayern

Erlangen. Für die bayerischen Imker ist die Honig-Ausbeute in diesem Jahr sehr unterschiedlich ausgefallen. "Von Totalausfall bis hervorragend gab es alles", sagte Eckard Radke, Vorsitzender des Landesverbandes Bayerischer Imker, zum Imkertag am Samstag in Erlangen. Regen und niedrige Temperaturen seit Mai hatten es den Bienen schwer gemacht. Die Tiere gehen bei Temperaturen unter 15 Grad kaum auf Nektar-Sammelflug.