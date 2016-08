Vermischtes Bayern

Wendelstein. Beim Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge sind nahe Wendelstein (Landkreis Roth) zwei Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt worden.

Die Person am Steuer eines Wagens war am Sonntagmittag auf einer Kreisstraße auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte ihr Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und ging in Flammen auf. Sie und eine Mitfahrerin des anderen Autos starben noch an der Unfallstelle. Der Lenker des zweiten Wagens und seine Beifahrerin kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Das Geschlecht der Person am Steuer des ersten Wagens war zunächst ebenso unklar wie die Identitäten der weiteren Beteiligten. Die Kreisstraße blieb mehrere Stunden lang gesperrt.