28.08.2016

Bayreuth. Die Mitteilung über Schüsse aus dem Dachfenster eines Wohnanwesens im Stadtgebiet Bayreuth, sorgte am Samstagabend für einen größeren Polizeieinsatz. Wie sich jedoch schnell herausstellte, hatte ein Bewohner mit einer Schreckschusspistole wahllos in die Luft geschossen.

Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen gegen 19.15 Uhr Schüsse aus einem Haus in der Ludwig-Thoma-Straße. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren sogleich in Richtung des Wohnanwesens. Dort trafen die Beamten auf einen Mann, der gerade mit seiner Familie das Haus verlassen wollte. Wie die Polizisten rasch ermitteln konnten, handelte es sich bei diesem um den tatverdächtigen Bewohner. Er hatte Platzpatronen aus einem Dachfenster verschossen. Der alkoholisierte 42-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Bei einer Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten die Schreckschusspistole und dazugehörige Patronen. Der Mann wird wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt.