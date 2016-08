Vermischtes Bayern

München. Kurz vor Beginn des meteorologischen Herbstanfangs steigen die Temperaturen in Bayern am Wochenende noch einmal - und damit nimmt auch die Gefahr von Waldbränden zu.

Bis zu 37 Grad sind am Samstag und Sonntag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) möglich. «Es bleibt sommerlich heiß, vor allem am Untermain», sagte die Meteorologin Elise Henry am Freitag. In der Nacht von Sonntag auf Montag ziehen im Bergland erste Gewitter auf. Am Wochenanfang sind dann überall in Bayern teils kräftige Gewitter möglich.Zwar beginnt am 1. September aus meteorologischer Sicht der Herbst, von Herbstwetter kann aber keine Rede sein: «Auch in der neuen Woche bleiben uns sommerliche Temperaturen erhalten», sagte Henry. Die Temperaturen liegen der Prognose nach zwischen 23 und 28 Grad.Durch die anhaltende Trockenheit besteht erhöhte Gefahr von Waldbränden im Freistaat. In Teilen Frankens steigt der Waldbrandgefahren-Index des DWD bis Sonntag auf die höchste Stufe.