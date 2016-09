Vermischtes Bayern

06.09.2016

19

0 06.09.201619

Was trägt Frau dieses Jahr auf der Wiesn? Der "Dirndlgipfel" im Vorfeld zur Wiesn gibt einige Tipps und Einblicke in die aktuelle Trachtenmode. Alljährlich präsentieren Dirndldesigner vor dem größten Volksfest der Welt, dem Oktoberfest, ihre farbenfrohen Kreationen. Dieses Mal war die Zugspitze die Kulisse für die Mode-Aufnahmen. Die Wiesn beginnt in diesem Jahr am 17. September und dauert bis zum 3. Oktober.