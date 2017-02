Vermischtes Bayern

14.02.2017

Swiss Rock at its Best: Vor einem Vierteljahrhundert brachen "Gotthard" vom Tessin aus auf, um die Welt mit purem, schnörkellosen Rock und gewaltigen Balladen zu erobern. Jetzt, am Dienstag, 7. März , kommen sie nach Mittelfranken - um Nürnberg zu erobern. Ab 20 Uhr spielen sie dort im Löwensaal. Karten (Stehplätze) sind direkt beim NT/AZ/SRZ-Ticketschalter erhältlich. Bild: Global Concerts