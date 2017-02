Vermischtes Bayern

15.02.2017

Winkelhaid. Beim Ordentlichen Bezirkstag des Handball-Bezirks Ostbayern in Winkelhaid am Sonntag berichtete Ostbayerns Bezirksvorsitzender Werner Guzik von den vergangenen Jahren. Besorgniserregend sei der Rückgang der Mannschaften um jährlich etwa 3,5 Prozent. Trotzdem war Guzik stolz auf die Talentförderung. Einige Talente hätten es in die Nationalmannschaft geschafft.

Als Ritterschlag wertete er nach 2015 die Vergabe der EM-Qualifikation der U19-Juniorinnen nach Ostbayern (17. bis 19. März in Regensburg). Bezirksvorsitzender bleibt Werner Guzik (FC Schwarzenfeld) und Stellvertreter Robert Torunsky (HG Amberg). Dieter Jaretzke (DJK Erlangen) ist weiterhin Vorsitzender des Bezirkssportgerichts, Lothar Rauscher (HC Forchheim) stellvertretender Bezirksvorsitzender Spieltechnik. Weitere Stellvertreter sind Thomas Liebel (Finanzen, TV Altdorf), Dr. Georg Wittmann (Lehre, FC Neunburg vorm Wald) und Maximilian Schaller (Jugend, HG Amberg).Die Verdienstnadel des BHV in Gold für 50-jährige Schiedsrichtertätigkeit erhielt Alexander Ochs, Anna Weinberger und Charlotte Wald bekamen die Ehrung für 45-jährige Mitarbeit, Edda Wagner für 35 Jahre.