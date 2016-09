Vermischtes Bayern

12.09.2016

Mehrere Fälle von sogenannten CEO-Fraud beschäftigen aktuell die Kripo Hof. Bei dieser „Chef-Betrugsmasche“ sind inzwischen auch kleine und mittelständische Betriebe im Visier der Täter. Die Polizei warnt vor weiterem Auftreten der Betrüger.

Was bedeutet CEO-Fraud?

Die Polizei rät:

Achten Sie darauf, welche Informationen über Ihr Unternehmen öffentlich einsehbar sind und welche Informationen in sozialen Netzwerken über Ihre Mitarbeiter im Zusammenhang mit Ihrem Betrieb zu finden sind



Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter hinsichtlich dieser Betrugsmasche



Überprüfen Sie E-Mails auf Absenderadressen und korrekte Schreibweisen



Fragen Sie per Rückruf oder schriftlich nach, bevor Sie größere Transaktionen tätigen



Nehmen Sie Kontakt zur Geschäftsleitung oder Ihrem Vorgesetzten auf



Führen Sie interne Kontrollmechanismen ein und treffen Sie Abwesenheitsregelungen



Sperren Sie firmenähnliche Domains über entsprechende Spam-Filter und verschlüsseln Sie Ihre E-Mails



Richten Sie eine Benachrichtigung in Ihrem Email-Programm ein, sobald Sie E-Mails an firmenexterne Adressaten versenden



Wenden Sie sich bei Auffälligkeiten an Ihre Polizeidienststelle

Hof. In einem Fall, der sich im Juli ereignete, versuchten die bislang unbekannten Täter eine Angestellte einer Hofer Firma zur Überweisung von über 400.000 Euro zu veranlassen. Hierzu gaben sich die Betrüger per E-Mail derart glaubhaft als Geschäftsführer aus, dass die Angestellte felsenfest von der Echtheit des Auftrags überzeugt war. Nur durch das aufmerksame Handeln der Bankmitarbeiter flog der Betrug auf und die Überweisung konnte rechtzeitig verhindert werden.Nach ähnlichem Muster gingen die Täter am 7. September bei einer Firma im Landkreis Hof vor. Auch hier wurde eine E-Mail der Geschäftsführung fingiert. Die kaufmännische Leiterin des Betriebes ließ sich jedoch nicht täuschen und meldete die Vorkommnisse bei der Polizei. Das Fachkommissariat der Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und rechnet mit weiteren Fällen von CEO-Fraud in der Region.CEO steht für Chief Executive Officer und bedeutet sinngemäß Geschäftsführer, Fraud ist das englische Wort für Betrug. Das Vorgehen der Täter ist beim CEO-Fraud in den meisten Fällen gleich. Im Vorfeld werden Firmendaten, E-Mail-Adressen, Signaturen und Namen der Geschäftsführung ausgespäht. Hierzu nutzen sie Daten die via Firmenhomepage, Handelsregister, in Werbebroschüren oder in sozialen Netzwerken zu finden sind. Anschließend findet die Kontaktaufnahme statt, entweder per fingierter E-Mail oder telefonisch, wobei Mail-Adressen verfälscht und Telefonnummern verschleiert werden. Die Täter geben sich als Geschäftsführer, oberste Chefs, oder leitende Mitarbeiter der eigenen oder einer anderen Firma aus und geben verschiedene Gründe für eine Überweisung ins Ausland vor. Dabei setzen sie die verantwortlichen Mitarbeiter mit unterschiedlichen Methoden unter Handlungsdruck.Auch gegenüber Mitarbeitern von Banken und Sparkassen geben sich die Täter telefonisch als Verantwortliche von Betrieben aus und versuchen so, die Überweisung der hohen Geldbeträge zu steuern.