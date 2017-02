Vermischtes Bayern

20.02.2017

Naila/Frankenwald. Ein Landwirt alarmierte die Polizei, nachdem er bemerkt hatte, dass am frühen Sonntagmorgen gegen 3:45 Uhr eine Person in sein Stallgebäude eingedrungen war. Der Landwirt und die Polizei stellten fest, dass der Eindringling aus dem Stallgebäude erst zwei Plastikeimer entnommen und damit aus der Güllegrube Gülle geschöpft hatte. Mit je einem Eimer Gülle in der Hand war der Eindringling im Schutze der Dunkelheit dann verschwunden.

Da eine Überwachungskamera den nächtlichen „Besucher“ aufgezeichnet hatte, besuchte die Polizeistreife den 26-Jährigen Täter. Zur Überraschung der Beamten gab er an, dass er die Gülle benötigt, um sich damit „einzureiben“. Für ihn wäre diese Prozedur eine ganz spezielle Entspannungspraktik. "Einer der Eimer war noch mit Gülle gefüllt vorhanden. Der Inhalt des anderen Eimers war anscheinend als Einreibemittel aufgebraucht worden", berichtet Polizeisprecher Harald Schnabel.Auf jeden Fall war der Mann wieder frisch geduscht und hatte alle Spuren von Gülle an sich beseitigt. Ob der 26-Jährige allerdings vorher einen Arzt oder Apotheker ob seiner speziellen Kur zu Rate gezogen hatte, ist den Polizisten nicht bekannt. Um nun weitere nächtliche Überraschungen zu vermeiden, wurde mit ihm vereinbart, dass beim nächsten Bedarf des speziellen „Einreibemittels“ auf jeden Fall der Landwirt vorher persönlich kontaktiert und gefragt werden sollte.Die Nailaer Polizeistreife konnte dann zufrieden ob ihres rasch aufgeklärten „Eimer-mit-Gülle-Diebstahls“ wieder abrücken. Polizeisprecher Harald Schnabel: "Lediglich die Uniformen der Beamten wiesen aufgrund des anhaftenden „Gülle-Duftes“ auch noch Stunden nachher auf einen ganz speziellen Einsatz hin."