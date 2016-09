Vermischtes Bayern

Zirndorf. Ein 30 Jahre alter Mann hat in einem Freibad in Zirndorf (Kreis Fürth) sein Hakenkreuz-Tattoo zur Schau getragen. Gegen ihn wird nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Badegäste hatten das Tattoo am Mittwoch auf dem Oberarm des Mannes entdeckt und den Bademeister informiert. Weil der 30-Jährige weder bereit war, das Tattoo zu bedecken, noch das Bad zu verlassen, rückte die Polizei an. Immer wieder werden Rechtsradikale wegen Volksverhetzung verurteilt: Im Juni 2015 verdonnerte das Landgericht Nürnberg-Fürth einen 33-Jährigen zu fünf Monaten Haft. Er hatte bei einer Polizeikontrolle ein Hakenkreuz-Tattoo entblößt und mehrfach den Hitlergruß gezeigt.