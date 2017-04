Vermischtes Bayern

27.04.2017

Da waren Profis am Werk. Was vor fast einem Jahr Laien schon annahmen, bestätigt nun die Kriminalpolizei: Eine fünfköpfige Bande aus Osteuropa hat im Mai 2016 die Geräteschuppen zweier Fußballvereine ausgeräumt: beim FC Vorwärts Röslau und beim SV Sparneck. Und keineswegs nur dort. „Den Spezialisten der Kriminalpolizei Hof ist es im Zuge der weiteren umfangreichen Ermittlungen gelungen, etwa 20 gleich gelagerte Fälle nachzuweisen“, teilen die Staatsanwaltschaft Hof und das Polizeipräsidium Bayreuth auf Nachfrage der Redaktion mit.

Weit ab vom Schuss

Auf frischer Tat erwischt

Schon im November hat die Polizei die fünf Mitglieder der Bande aus Osteuropa festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 21 und 26 Jahren haben Rasenmäher-Traktoren im Wert von etwa 300.000 Euro erbeutet und warten auf ihren Prozess. Sie sitzen in verschiedenen Haftanstalten in Nordbayern und sind des schweren Bandendiebstahls angeklagt.Im Fichtelgebirge unterwegs waren diese Spezialisten in der Nacht vom 9. auf den 10. Mai 2016. Auf dem Gelände des Röslauer Vereins auf der „Hut“, weit weg von Wohngebieten, stemmen die Einbrecher die Tür des neuen Geräteschuppens auf und nehmen alles mit, was sie darin finden: zwei Rasenmähertraktoren, zwei Hand-Rasenmäher, zwei Motorsensen, zwei Bohrmaschinen, einen Werkzeugkoffer, vier Kanister Benzin, einen dicken Gartenschlauch und auch noch eine Schubkarre.Die Polizei beziffert den Wert des Diebesgutes auf etwa 10.000 Euro. 15.000 setzt Bernd Nürnberger an, der Vorsitzende des FC Vorwärts. Und um all die Sachen wieder anzuschaffen, muss sein Verein etwa 35.000 Euro in die Hand nehmen. Was ihn besonders hart trifft: Keine Versicherung war vor dem Einbruch bereit gewesen, den Geräteschuppen plus Inhalt zu versichern, vermutlich auch deshalb, weil das Gelände eben weit vom Schuss liegt.Das ist auch beim SV Sparneck der Fall. Doch der war versichert – und kam „mit einem blauen Auge davon“, wie Vorsitzender Georg Brandhorst sagt. Die gestohlenen Sachen, zwei Rasentraktoren, zwei Rasenmäher und ein Quad, seien zwar eine hohe vierstellige Summe wert gewesen. „Doch den größeren Teil davon hat unsere Versicherung erstattet.“Den Röslauer Verein hat der Einbruch aber schwer gebeutelt. Er musste ein Darlehen in Höhe von 15 000 Euro aufnehmen und kann froh darum sein, dass er in der Gemeinde und darüber hinaus zahlreiche Freunde und Gönner hat. Die halfen dem Verein mit Geld- oder Sachspenden aus der Patsche. So konnte der FC Vorwärts rasch eine neue Garage bauen und Geräte für die Pflege seines Geländes anschaffen. Und nun hat der Vorsitzende auch eine Versicherung gefunden, die einen erneuten Schaden ersetzen würde. Eines aber verstehen weder Georg Brandhorst noch Bernd Nürnberger: „Die Polizei hätte uns schon darüber informieren können, dass sie die Täter gefasst hat.“Nun beschreibt sie auch, wie das geschehen ist. Das Quintett aus dem östlichen Nachbarland „suchte im November zwei Sportvereine in Tuchenbach im Landkreis Fürth heim und entwendete dort Rasentraktoren und weitere Werkzeuge im Wert von über 40.000 Euro.“ Schon vor dieser Tat ist die Bande offenbar in Verdacht geraten. „Aufgrund der im Zuge der Ermittlung gesicherten Spuren und Ermittlungserkenntnisse ergaben sich Hinweise auf mehrere osteuropäische Tatverdächtige.“ Einen von ihnen nahm die Polizei in Tuchenbach auf frischer Tat fest. Die vier Komplizen flüchteten zunächst. Doch auf einem Parkplatz der Autobahn A 6 Heilbronn – Prag stellten sie die Polizisten. „Hierbei wurde neben dem Einbruchswerkzeug das vollständige Diebesgut aus den beiden Straftaten in Tuchenbach sichergestellt.“Ihr Lieblingsobjekt, den Rasentraktor, hat die Bande nicht nur in Ober- und Mittelfranken, sondern auch der Oberpfalz, Niederbayern, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen-Anhalt gestohlen.