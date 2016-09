Vermischtes Bayern

07.09.2016

07.09.2016

Der 36-jährige Jürgen Weiß hatte sich in diesem Jahr zum zwölften Mal zur deutschen Meisterschaft qualifiziert. Er startete als Behinderter in drei Kurzwaffendisziplinen auf der Olympiaschießanlage in München Hochbrück

Dabei gewann der Verwaltungsangestellte der Gemeinde Hahnbach erneut die Bronzemedaille in der Disziplin Luftpistole für Germania Großalbershof. Mit Serien 89-92-95-96-90-92/554 Ringen lag er hinter dem Siegern Wilfried Dörschlein (Thüringen) und Stefan Kraus (Pfalz).Mit der Freien Pistole ging er für die Kgl. priv. FSG Sulzbach an den Start und belegte einen guten siebten Platz mit 449 Ringen. Für Niedersachsen startete er mit der Sportpistole in dem nationalen Wettkampf und landete auf dem neunten Platz mit 528 Ringen.