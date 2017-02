Vermischtes Bayern

21.02.2017

Im Mai ist es für die amtierenden Milchhoheiten Susanne Polz und Eva-Maria Bäuml an der Zeit, ihre Kronen weiterzugeben. Die Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft (LVBM) sucht die "Thronerbinnen".

So funktioniert die Bewerbung Die Bewerbungsunterlagen nimmt der LVBM bis zum 31. März 2017 entgegen. Die Unterlagen können per Post (Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft, Kaiser-Ludwig-Platz 2, 80336 München) oder per E-Mail (i.kashaba@milchland-bayern.de) eingereicht werden. Die Bewerbung sollte, neben einem Anschreiben aus dem die Motivation hervorgeht, folgende Dinge beinhalten: ein Vollportrait, einen Lebenslauf sowie ein Grußwort (max. eine DIN A4-Seite). Bei der Themenwahl für das Grußwort sind Interessentinnen frei. Die LVBM prüft die eingegangen Unterlagen und wählt bis zu zehn Kandidatinnen aus, die sich einer Jury Anfang Mai präsentieren.



Neu ist: Vor der Jury-Präsentation stellen sich die Kandidatinnen per Facebook zur Wahl. Das dort erzielte Ergebnis fließt als Stimme in die Jury-Wahl ein. Ist die Entscheidung gefallen, übergeben Susanne Polz und Eva-Maria Bäuml ihre Kronen und ihre Nachfolgerinnen werden gekrönt.

Für zwei Jahre werden die Bayerische Milchkönigin und die Bayerische Milchprinzessin gewählt. In dieser Zeit ist jede der beiden auf rund 100 Terminen im Freistaat, aber auch bundesweit und international für das Milchland Bayern unterwegs. Die Einsätze sind sehr vielfältig: von Messen und Genussfestivals über Schulbesuche hin zu Delegationsreisen. Entscheidend bei der Wahl der Hoheiten ist laut LVBM vor allem die tiefe Verbundenheit mit bayerischen Milchprodukten. Themen aus Landwirtschaft und Milchwirtschaft sollten den zukünftigen Botschafterinnen vertraut sein und praktische Erfahrungen in einer Molkerei oder einem Milchviehbetrieb zählen zu den Grundvorausetzungen. In Hinblick auf die Vielzahl öffentlicher Auftritte, sind zudem eine positive Ausstrahlung, Begeisterungsfähigkeit und authentisches Auftreten wünschenswert.