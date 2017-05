Wirtschaft BY Bayern

München. Mit Streiks in rund 60 Supermärkten und Einzelhandelsgeschäften in Bayern am Freitag und Samstag macht die Gewerkschaft verdi Druck im Tarifkonflikt des Einzelhandels. Verdi-Verhandlungsführer Hubert Thiermeyer sagte am Freitag, etwa 1000 Beschäftigte im Freistaat hätten die Arbeit niedergelegt. Die Läden blieben zwar geöffnet, aber Service und Belieferung seien stark eingeschränkt. Betroffen seien Edeka, Lidl, Norma, Netto und Real, aber auch Modeläden wie H & M, Wöhrl, Esprit und Zara, der Elektronikhändler Media Markt und der Versandhändler Amazon bei Augsburg. Verdi fordet einen Euro mehr pro Stunde oder 6,5 Prozent mehr bei einem Ecklohn von 2471 Euro brutto im Monat. Die Arbeitgeber haben für dieses Jahr 1,5 Prozent und nächstes Jahr 1,0 Prozent mehr angeboten. In Bayern arbeiten rund 500 000 Beschäftigte im Einzelhandel, für etwa 300 000 gilt der Tarifvertrag.

Verbandsgeschäftsführer Bernd Ohlmann sagte, mit den Streiks bereits nach der ersten Verhandlungsrunde "gießt die Gewerkschaft Öl ins Feuer. Das erschwert die Tarifverhandlungen unnötig." Der Durchschnittslohn im Einzelhandel liege mit 16,91 Euro pro Stunde deutlich über dem Mindestlohn.