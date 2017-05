Wirtschaft BY Bayern

11.05.2017

Zuletzt beeindruckte Adidas dank des Kerngeschäfts mit Sportartikeln mit glänzenden Zahlen. Um das Wachstumstempo zu erhöhen, sollen schwächere Sparten weichen. Für den Golfbereich hat sich nun ein Käufer gefunden, für eine Eishockeymarke gibt es Interessenten.

Fürth. Um profitabler zu werden, konzentriert sich Adidas auf sein Kerngeschäft mit Sportartikeln. Nach dem jüngsten Abschluss der Käufersuche für die schwächelnde Golfsparte strebt das fränkische Unternehmen eine Trennung von der Eishockeymarke CCM an. Es gebe bereits verschiedene Interessenten, doch stehe der Verkaufsprozess noch am Anfang, sagte Konzernchef Kasper Rorsted am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Fürth. Ziel sei es, sich auf die Hauptmarken adidas und Reebok zu konzentrieren.Das Kerngeschäft hatte Adidas zuletzt Rekordzahlen beschert. 2016 legte der Umsatz um 14 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro zu. Dies sei der höchste Wert in der Firmengeschichte, sagte Rorsted. Der Nettogewinn stieg um 41 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro - und knackte damit erstmals die Milliardenmarke bei Adidas. Treiber waren vor allem Sportprodukte und Artikel aus dem Lifestyle-Bereich.Unzufrieden zeigte er sich mit der Fitness-Tochter Reebok. Die habe 2016 in nahezu allen Weltregionen zugelegt, in Nordamerika aber einen Umsatzrückgang um ein Prozent verzeichnet.