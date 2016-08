KSB begrüßt 27 Neueinsteiger in der Arbeitswelt

Wirtschaft BY Bayern

29.08.2016

29.08.2016

Pegnitz. Mehrere KSB-Vertreter haben am Montag 27 Jugendliche begrüßt, die ihre Ausbildung im Pegnitzer Werk des Pumpen- und Armaturenherstellers beginnen. Von ihnen bildet KSB fünf für die Firma Pass Stanztechnik in Creußen aus sowie einen für die Firma Brendel in Helmbrechts. Die Jugendlichen erlernen die Berufe Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker, technischer Produktdesigner, Bachelor of Engineering (Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen) sowie Industriekaufmann. Nach der Begrüßung ging es zum Einführungsseminar in die Familienerholungs- und Tagungsstätte Sulzbürg. Dort können sich die Jugendlichen bis Donnerstag kennenlernen. Bild: hfz