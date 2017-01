Wirtschaft BY Bayern

Da hat Bernd Hoëcker 50 Tage lang geübt. Und verliert doch bei Geschicklichkeitsspiel Gravitrax knapp gegen Wigald Boning. Die beiden Entertainer hatten am Dienstag bei der Spielwarenmesse mächtig Spaß. Nicht nur die TV-Stars: Die ganze Branche strahlte in Nürnberg um die Wette.

Der Blick in die USA

Nürnberg, Die 68. Spielwarenmesse stellt wieder einmal Rekorde auf. "Ich sage lieber Bestmarken", wie Vorstandsvorsitzender Ernst Kick im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Denn es gehe schließlich vor allem um Qualität und nicht um die Menge. Mehr als 2870 Aussteller aus 63 Ländern präsentieren auf der weltgrößten Schau der Branche ihre neuesten Produkte. Rund 70 000 Fachbesucher aus über 120 Nationen werden bis zum 6. Februar erwartet.Das traditionelle Press Preview startete unkonventionell. Laufsteg-Trainer Jorge Gonzales ("Germany's Next Topmodel") präsentierte im Schnelldurchlauf die neuesten Spielwaren. Da durfte Schauspieler Erdogan Atalay ("Alarm für Cobra 11") Modellautos durch die Luft schießen und das Duo Hoëcker/Boning sich auf dem Catwalk die Spielzeug-Kugel von Ravensburger geben. Für den gebürtigen Weidener Ernst Kick ein Schritt zu einer peppigeren Präsentation für die Dutzenden Journalisten. Für große Aufmerksamkeit sorgten bei all den Stars vor allem die Kämpfer um die Sterne in Australien. Die ehemaligen Dschungelcamp-Könige Désirée Nick und Menderes Bagci führten das Spiel "Kakerlaken-Duell" vor. Kick gestand aber, dieses TV-Format noch nie gesehen zu haben ...Großes Thema bei der Messe 2017 ist die Vermarktung von Lizenzen wie bei "Star Wars". Erstmals ist auch die Dachorganisation der Lizenzgeber am Start. 25 Prozent des Gesamtmarktes würde dieses Segment mittlerweile einnehmen - Tendenz steigend. Kick nennt die Gründe: 60 Prozent des Geschäfts liefen über Weihnachten, Lizenzen dagegen seien ein Ganzjahresgeschäft. Der Markt würde sich dadurch also weniger saisonal abhängig machen. Neu sei in diesem Jahr die Sonderschau "Tec to play". Dabei gehe es um die Verknüpfung von traditionellen Spielen und Technologie. In einer Mitmach-Insel können die Besucher die Produkte selbst ausprobieren.Kick beobachtet die Entwicklung in den USA nach der Wahl von Donald Trump genau, er finde sie aus wirtschaftlicher Sicht erstaunlich: "Gerade die US-amerikanische Industrie lebt von zwei Produktionsstätten, der chinesischen und der mexikanischen." Wie sich das alles auf die Preise auswirken werde, sei nicht abschätzbar. Der Markt in den USA sei jedenfalls der größte der Welt. Es befänden sich mit 170 US-Ausstellern in Nürnberg mehr als je zuvor. Kick sieht eine Chance: "Wenn die US-Unternehmen die europäischen Märkte erobern müssen, weil der einheimische kränkelt, ist das natürlich nur von Vorteil für die Spielwarenmesse."