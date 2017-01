Wirtschaft BY Bayern

14.01.2017

Fürth. Die Bevölkerung der Oberpfalz wird wieder mehr, und sie wird männlicher. Das geht aus dem Statistischen Jahrbuch 2016 hervor, das Innenminister Joachim Herrmann am Freitag in Fürth vorstellte. Laut Jahrbuch hatte die Oberpfalz zum Stichtag 31.12.2015 - aktuellere Daten liegen noch nicht vor - 1 092 339 Einwohner. Das waren fast 9600 mehr als im Vorjahr (+0,9%).

Mehr Beschäftigte

Während die Zahl der Frauen nur um gut 3100 auf 550 225 zulegte, wuchs die männliche Bevölkerung um rund 6500 auf 542 114 an. Hauptgrund sind wohl überwiegend die im Spätsommer 2015 sprunghaft gestiegenen Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen sowie die weiterhin hohe Zahl an Arbeitsmigranten aus Süd- und Osteuropa. So stieg die Zahl der Ausländer um fast 12 000 auf über 74 100 (+18,7%). Der Ausländeranteil erhöhte sich von 5,8 auf 6,8 Prozent, blieb aber weiter deutlich unter dem gesamtbayerischen von 11,5 Prozent.Auch für den erhöhten Männeranteil dürften überwiegend Flüchtlinge und Arbeitsmigranten verantwortlich sein, da die Zahl der ausländischen Männer im Bezirk um fast 7300 auf 40 500 anstieg. Im Statistischen Landesamt geht man aber davon aus, dass die Flüchtlingswelle langfristig kaum Auswirkungen auf die weitere Bevölkerungsentwicklung sowie den Ausländeranteil haben wird. Insgesamt verlief die Bevölkerungentwicklung in der Oberpfalz wieder zweigeteilt. Der Norden gewann im Laufe des Jahres 2015 rund 2300 Einwohner dazu, der Süden dagegen etwa 9700. Leicht rückläufige Einwohnerzahlen gab es 2015 nur im Landkreis Neustadt/WN, alle anderen Städte und Kreise verzeichneten Zuwächse. Wie schon in den Vorjahren wäre die Bevölkerung ohne Zuzug geschrumpft, da wieder sehr viel mehr Menschen gestorben waren (12 202) als geboren wurden (9512).Trotz einer im Vergleich zu 2014 um 450 erhöhten Geburtenzahl lag der Sterbeüberschuss mit 2690 über dem Wert des Vorjahres. Mehr als ausgeglichen wurde dies durch einen Wanderungsgewinn von 12 138 Personen. Laut Statistik kehrten der Oberpfalz knapp 64 000 Menschen den Rücken, fast 76 000 fanden im Bezirk eine neue Heimat. Mehr Zu- als Wegzüge gab es dabei in allen Städten und Landkreisen. Zudem führt das Jahrbuch aus, dass die Zahl der Eheschließungen 2015 um mehr als 400 auf 5824 gestiegen ist, während die Zahl der Scheidungen mit 1974 konstant geblieben ist.Ausdruck der sich weiter erholenden Wirtschaft im Bezirk ist der Zuwachs bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Ihre Zahl stieg im Laufe des Jahres 2015 um gut 10 000 auf 434 700 an. Bis auf die Stadt Weiden profitierten davon alle Regionen der Oberpfalz.