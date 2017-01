Wirtschaft BY Bayern

19.01.2017

Weiden/Amberg. Trotz der Schließung von drei Filialen in Bayern will das insolvente Modehaus Wöhrl die betroffenen Beschäftigten übernehmen. Den rund 100 Mitarbeitern der Standorte Nürnberg-Langwasser, Roth und München-Neuperlach ist nach Unternehmensangaben angeboten worden, in benachbarte Standorte zu wechseln. Dies hätten bis auf drei Mitarbeiter in München alle angenommen, teilte ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Weiterbeschäftigung führt das Modeunternehmen auf Fortschritte bei der Sanierung zurück. Anfang Dezember hatte das Amtsgericht Nürnberg das Insol- venzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Wöhrl betreibt auch Filialen in Weiden und Amberg.

Von einer Entlassung betroffen sind möglicherweise die 46 Mitarbeiter der Modekette in Berlin. Auch die Filiale in der Hauptstadt steht vor der Schließung. Wie viele der rund 2300 Mitarbeiter der Traditionsunternehmens am Ende an Bord bleiben können, hängt von den Investoren ab. Derzeit werde noch intensiv mit Interessenten verhandelt.Zuletzt klang die Führung des Unternehmens wieder optimistischer. Restrukturierungsvorstand Christian Gerloff sagte, Umsatz und Ergebnis hätten im Weihnachtsgeschäft über dem Vorjahr gelegen.