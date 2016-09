Wirtschaft Bayern

06.09.2016

649

0 06.09.2016649

Nürnberg (dpa/wih). Das Modehaus Rudolf Wöhrl ist in wirtschaftliche Schieflage geraten. Das Nürnberger Textilhandelsunternehmen will sich in einem Schutzschirmverfahren sanieren und damit einer drohenden Insolvenz vorbeugen.

Dies habe die Hauptversammlung beschlossen, teilte die Rudolf Wöhrl AG am Montag, 5. September, mit. "Ziel ist es, die Wöhrl Gruppe als Ganzes zu erhalten und nachhaltig in die Profitabilität zurückzuführen."Wenn nötig durch die Schließung unprofitabler Filialen und einer Neugestaltung des Sortiments. Für den Sanierungsplan hat das Modeunternehmen bis zu drei Monate Zeit. Die operativen Geschäfte in den 34 Filialen, so auch in Amberg und Weiden, sollen ohne Einschränkungen weiterlaufen. Bei einem Schutzschirmverfahren begleitet ein externer Berater die Sanierung, das Management kann im Amt bleiben. Ein Ziel des Schutzschirmverfahrens ist es auch, Investoren zu finden, die eine Partnerschaft mit der Gründerfamilie eingehen.Am Dienstagmittag, 6. September, halten die Verantwortlichen eine Pressekonferenz ab und geben weitere Informationen und Details bekannt. Derzeit sind knapp 2000 Mitarbeiter bei der Wöhrl Gruppe beschäftigt.