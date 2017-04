Vermischtes Bayreuth

26.04.2017

Zwei Wochen nach dem tödlichen Überfall auf einen 88 Jahre alten Mann in Bayreuth hat die Polizei den Notruf des unbekannten Informanten veröffentlicht. Der Mann hatte am Tatabend (12. April) von einer Telefonzelle im württembergischen Crailsheim aus die Polizei angerufen und auf den schwer verletzt in seinem Haus liegenden Senior aufmerksam gemacht.

Wer hat am Mittwoch, 12. April 2017, insbesondere um etwa 23 Uhr, in 74564 Crailsheim eine Person an dem Münzfernsprecher am Bahnhof, in der Nähe des Gleises 1, gesehen? Wer glaubt, den Mitteiler des Notrufs zu kennen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Wer hat insbesondere an diesem Mittwoch, dem Tattag, in Bayreuth in der Innstraße oder den umliegenden Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt?

Die Ermittler erhoffen sich nun Hinweise auf den Informanten, der ein wichtiger Zeuge sein könnte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.Der in gebrochenem Deutsch sprechende Unbekannte sagte am Telefon, er habe Informationen bekommen, dass ein alter Mann in seinem Blut liege, und nannte der Polizei die Adresse. Eindringlich und mehrmals "bitte" sagend bat er darum, eine Streife zu dem Haus zu schicken. Auf den Notruf hin fanden Beamte den 88-Jährigen leblos in seinem Haus in Bayreuth. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.Den Notruf können Sie. Die Polizei hat zwischenzeitlich wurde ein Hinweistelefon eingerichtet, das rund um die Uhr für die Bevölkerung erreichbar ist. Unter der Telefonnummer 0921/506-2433 kann jedermann Hinweise an die SOKO "Inn" weitergeben.