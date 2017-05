Vermischtes Bayreuth

18.05.2017

Bereits seit Dienstag, 9. Mai, ist Jakob Engerer aus Bayreuth verschwunden. Die Polizei bittet nun um Hilfe bei der Suche. Ein Förster entdeckte das Auto des 33-Jährigen verlassen bei einem Waldstück östlich von Mainleus/Danndorf (Kreis Kulmbach) .

Beschreibung:

33 Jahre alt

zwei Meter groß

rund 130 Kilo schwer

athletische Figur

hellbraune, sehr kurze Haare mit leichten Geheimratsecken

Drei-Tage-Kinnbart

Der 33-Jährige hatte zuletzt am 9. Mai gegen 10 Uhr telefonischen Kontakt mit seiner Freundin. Seitdem ist er nicht mehr erreichbar. "Die Hintergründe für sein Verschwinden sind bislang nicht bekannt", berichtet Polizeisprecher Alexander Czech. Am vergangenen Mittwochvormittag entdeckte ein Förster den blauen VW-Golf des Vermissten. Eine Suche mit zahlreichen Einsatzkräften sowie mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Suchhunden verlief bislang ergebnislos.Gesicherte Hinweise über die Bekleidung des Vermissten liegen nicht vor. Aufgrund der bisherigen Fahndung meldete sich eine Zeugin, die einen Mann, auf den die Beschreibung des Vermissten passt, am Samstagnachmittag zu Fuß nahe Burgkunstadt gesehen hat. Demnach kann nicht ausgeschlossen, dass sich der Vermisste in diesem Bereich aufhält.Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer (0921) 506-2130 entgegen.