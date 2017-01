Vermischtes Bayreuth

27.01.2017

Bayreuth : Purrucker Handwerksbedarf GmbH & Co. KG |

(stg) Seit seiner Gründung vor über 90 Jahren ist der Name Purrucker für Schreiner und Handwerker aus der ganzen Region ein Begriff, ein Traditionsunternehmen eben. Mit dem Umzug im Jahr 1995 in die Bindlacher Str. 4a hat sich die Purrucker Handwerksbedarf GmbH & Co.KG auch zu einem kompetenten Ansprechpartner für den privaten Verbraucher entwickelt.

Angebote:

Aktuelle Werkzeugangebote

Damit sich das 15-köpfige Team des Unternehmens auch in Zukunft noch leistungsfähiger und flexibler präsentieren kann, sind die Verkaufsräume durch ein innovatives „Shop-in-Shop-System“ von Häfele erweitert worden. Die Kunden erfahren auf der rund 60 Quadratmeter großen, neu gestalteten, Verkaufsfläche alles über Beschläge von Häfele - natürlich mit qualifizierter Fachberatung durch das Purrucker-Team.Zum Häfele-Angebot gehören Türbeschläge und Türschließer, Loox-LED Beleuchtungen für Einbauten, Küchenschrank-Innenausstattungen, Akten- und Apothekerschrank-Beschläge, Schiebetürbeschläge, Büromöbelbeschläge, Schrank-Schlösser und vieles mehr.Häfele gehört zu den führenden internationalen Unternehmen für Möbel- und Baubeschläge und bedient weltweit 160.000 Kunden in mehr als 150 Ländern.In Sachen Innenausbau und Renovierungen findet der Kunde bei Purrucker alles, was er dazu braucht. Das fängt an bei den Materialien, wie etwa Bodenbeläge, Decken- und Wandpaneelen in Holzdekor, Innentüren, Bodentreppen und Dachfenster. Aber auch Sicherheitssysteme wie Einbruchsicherung (einschließlich Zubehör) und komplette Schließanlagen sind erhältlich.Eine Lagerfläche von etwa 2200 qm garantiert eine exzellente Auswahl, bei der keine Kundenwünsche offen bleiben. Eine weitere starke Seite des Unternehmens ist das Center mit Profi-Elektrowerkzeugen und Handwerkzeugen von Markenherstellern, die Farbmischanlage für Oberflächenlacke und Möbelbeschläge.Geschultes Fachpersonal mit vielen Jahren Berufserfahrung sorgt bei Beratung und Verkauf für zufriedene Kunden. Hinzu kommt ein hervorragender Lieferservice. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Weitere Infos im Internet unter www.purruckergmbh.de Eiche astig, gebürstet, geölt1860 x 148 x 14 mm32,95 € /m²Kirschbaum country versiegelt2200x204x15mmTop Preis: 24,95 € /m²Hevea country matt versiegelt2200x189x15mmTop Preis: 20,95 € /m²Qualitätsboden BA Klasse 23/31(Abbildung ähnlich)Top Preis: 8,95 € /m²Qualitätsboden BA Klasse 23/31(Abbildung ähnlich)Top Preis: 8,95 € /m²Qualitätsboden BA Klasse 23/31(Abbildung ähnlich)Top Preis: 8,95 € /m²Makita Kombihammer HR2631FT13800 Wim Alu-Kunststoffkoffer mit 5 tlg. BohrerkasetteMakita Pendelhubstichsäge 4351FCTK720 W im MakPac Koffer und SägeblattsetScheppach Tauchsäge CS 55230V - 1,2KWmit Zubehör(Führungsschiene 1400mm, 2 HW-Sägeblätter usw.)