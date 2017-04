Politik Bechtsrieth

28.04.2017

(fz) Die CSU ist der jüngste Ortsverband und sicher einer der Kleinsten in Bayern. Trotzdem können die Mitglieder etwas bewegen. Vom jüngsten Beispiel profitiert die Jugend der Gemeinde.

Vorstand Vorsitzender Markus Ziegler, Stellvertreter Martin Krug, Kassier Christian Krug, Schriftführer Holger Leinert. Beisitzer: Ralf Reinold, Michael Krug, Marco Göppl. Kassenprüfer: Josef Wittmann, Georg Hartinger. (fz)

"Wir machen keine große Politik, sind aber mit einem wachsamen Auge vor Ort", sagte CSU-Ortsvorsitzender Markus Ziegler bei der Jahreshauptversammlung in der Stodlkneipe. Jüngstes Beispiel sei die Schließung des Allwetterplatzes. Erst als die Stadträte Ralf Reinold und Martin Krug im Gemeinderat sich für die Jugendlichen einsetzten, haben sich die andere Gruppierungen der CSU angeschlossen.Zur Gleichstromtrasse, die im Boden vergraben zwischen Bechtsrieth und Trebsau verlaufen soll, war Ziegler auf vielen Veranstaltungen und Terminen. "Wir wollen keine Atomkraft und auch keine Windräder. Da muss man irgendwo schon einmal Kompromisse eingehen und darf nicht nach dem St.-Florians-Prinzip denken", sagte Ziegler. Eine Weiterentwicklung des Ortes zur Bundesstraße sei nicht mehr möglich.Aushängeschild sei das Weißbierfest. Dass hier Schwarz, Rot und Gemeinschaftsliste zusammensitzen, zeige, dass es politisch zwischen allen Kräften stimme. Heuer ist das Weißbierfest am Samstag, 13. Mai mit sechs Biersorten. Wenn sein jüngster und kleinster Ortsverband mit 16 Mitgliedern sich so präsentieren könne, dann müssen sich vier Mal größere Ortsverbände gewaltig anstrengen, lobte der designierte Kreisvorsitzende und Landtagskandidat Stephan Oetzinger. Im Landkreis laufe die Entwicklung gut. die Verschuldung sinke und liege im Vergleich zu anderen Kommunen 50 Prozent tiefer. Trotzdem produziere man keinen Investitionsstau.