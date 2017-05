Politik Bechtsrieth

Tiefbaufirmen interessierten sich kaum für Großaufträge in Bechtsrieth, informiert Bürgermeister Gerhard Scharl. Die Gemeinde investiert 2,562 Millionen Euro, um die Infrastruktur zu verbessern. Am Ende geht der Zuschlag an eine einheimische Firma.

Radweg und Allwetterplatz Auch der Auftrag für die Maßnahme Bechtsrieth West und Ost anlässlich der Dorferneuerung sowie der Radweg im Bereich der Bundesstraße 22 wurde vergehen. Die Kostenschätzung von Architekt Hubert Liebl lag bei 265 000 Euro. Sieben Firmen hatten die Unterlagen angefordert, es ging jedoch nur ein Gebot ein. Das kam von der Firma Schieder-Bau mit 222 300 Euro. Damit liegt sie 40 000 Euro unter der Kostenschätzung. Auch die 50-Meter Laufbahn und der Allwetterplatz der Grundschule müssen wegen Mängeln saniert werden. Die Bahn erhält einen neuen Belag für 10 800 Euro, der Sportplatz wird gereinigt und die Risse ausgegossen. Kosten: 4200 Euro. (fz)

(fz) Die Sanierung von Wasserver- und Abwasserentsorgung mit Hochwasserschutzmaßnahmen, die Dorferneuerung und der Ausbau der Pirker Straße in Trebsau seien die größten Projekte seit Jahrzehnten, betont Scharl bei der Gemeinderatssitzung. "Endlich können wir die Aufträge vergeben. Die Planung steht schon lange, aber für die Dorferneuerung und den Straßenbau mussten wir die Förderbescheide abwarten." Acht Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen für Kanal, Wasser und Straße angefordert. Drei von ihnen gaben Gebote ab."Daran sieht man, wie die Firmen ausgelastet sind", informierte Ingenieur Gunter König. Die Ausschreibung erbrachte eine 15-prozentige Kostensteigerung, da der Erdaushub in ein Zwischenlager gebracht und auf Schadstoffe untersucht werden müsse. Der Bürgermeister wertete das Ausschreibungsergebnis als positiv, denn das wirtschaftlichste Gebot kam von der Firma Schieder-Bau in Bechtsrieth für 2 281 800 Euro. Dieser Betrag gliedert sich in 1 231 800 Euro für die Straße, 920 000 Euro für Wasser und Kanal sowie 130 000 Euro für Dorferneuerungsmaßnahmen. Baubeginn ist Mitte Juni.Scharl machte deutlich, dass etwa im September Vorausleistungsbescheide für den Straßenbau an die Anlieger ergehen. Die Gemeinde erhält 65 Prozent Förderung. "Außerdem werden für die Abwassermaßnahmen Bescheide an alle Anwesen in Bechtsrieth und Trebsau erlassen, da es sich um eine Einrichtungseinheit handelt." Aufgrund der Kostenschätzung legten die Räte 0,78 Euro für den Quadratmeter Grund und 3,14 für den Quadratmeter Geschossfläche fest. Scharl plädierte für eine Vorauszahlung von 85 Prozent. Die Kosten für die Erneuerung der Wasserversorgung werden auf die Verbrauchsbeiträge umgelegt. Der Auftrag für die Straßenbeleuchtung in der Pirker Straße für 41 175 Euro ging an die Bayernwerk AG.