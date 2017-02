Vermischtes Bechtsrieth

12.02.2017

2

0 12.02.2017

So weit, so gut: Kommandant Matthias Wirth lobt in der Dienstversammlung der Feuerwehr Bechtsrieth das Ausbildung und Einsatz seiner aktiven Truppe. An den Übungen könnten sich aber noch einige Brandschützer mehr beteiligen.

Gemeinde schiebt mit an

Abschied und Aufstieg Nach 47 Jahren aktivem Dienst wurde Martin Bauer aus Altersgründen verabschiedet. Bürgermeister Scharl sagte, dass Bauer zwei Drittel seines Lebens uneigennützig für das Allgemeinwohl gearbeitet habe. Er sei ein Vorbild für die Jugend. Zusammen mit Kommandant Wirth überreichte er ihm eine Floriansfigur. Per Urkunde wurden Michael Argauer, Thomas Bausch und Jürgen Münchmeier zum Hauptfeuerwehrmann, Ralf Reinold und Johannes Wirth zum Löschmeister sowie Christian Steiner zum Hauptlöschmeister befördert. (du)

Der Bericht des Kommandanten, Beförderungen, eine Verabschiedung sowie ein überraschendes Geschenk der Gemeinde an die Wehr waren die Hauptpunkte der Zusammenkunft im Gerätehaus. Bürgermeister Gerhard Scharl freute sich, dass auch Kreisbrandinspektor Ulrich Kraus und Kreisbrandmeister Martin List dabei waren.Kommandant Wirth erklärte, dass derzeit ein harter Kern von etwa 30 Männern und Frauen Dienst leisteten, die Gesamtzahl der Aktiven umfasse aber 54 Personen. "Wenn jemand nicht mindestens drei Pflichtübungen im Jahr besucht, wird er zur passiven Wehr abgemeldet", machte Wirth klar. Dies sei auch gegenüber den anderen Kameraden zu vertreten.Derzeit hätten 13 Feuerwehrleute weniger als drei Übungen auf dem Konto. Wirth bedauerte dies und stellte fest, dass der Übungsfleiß der Aktiven immer so ab September nachlasse. Er appellierte daher an alle Einsatzkräfte, Übungen und Fahrzeugkunde-Unterweisungen noch eifriger zu besuchen. Dies sei schon deswegen notwendig, da Ende des Jahres ein neues Fahrzeug komme. Ausdrücklich lobte der Kommandant die Jugendlichen, die mit Eifer und Herzblut mitarbeiteten."Die Feuerwehr Bechtsrieth ist mittlerweile auch im digitalen Funkzeitalter angekommen", führte Wirth weiter aus. Die Ausbildung mit den Geräten habe in sechs Übungen und Unterrichtseinheiten voll funktioniert. Kurz sprach Wirth auch den geplanten Ausflug vom 8. bis 9. Juli nach Blaibach bei Cham an und bat darum, sich bis 28. Februar anzumelden.In seinem Ausblick stellte der Kommandant die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges LF 10 heraus. "Die Wehr ist darauf technisch und fachlich gut eingestellt. 13 Aktive besitzen bereits den Führerschein der Klasse BC oder höher, um das neue Fahrzeug zu chauffieren", erklärte Wirth. Er freute sich diesbezüglich über den Neuzugang Stefan Lehner aus Vilseck, der bereits den Maschinistenlehrgang absolviert habe und auch den Lkw-Führerschein besitze.Bürgermeister Scharl dankte allen Feuerwehrleuten, dass sie ihre Freizeit für das Gemeinwohl zur Verfügung stellen. "Unsere Wehr ist hinsichtlich der Einsatzbereitschaft sehr gut aufgestellt", lobte er Mannschaft und technische Ausrüstung. Die Kommune habe jedes Jahr im Verwaltungshaushalt 15 000 Euro für den Unterhalt der Fahrzeuge, Ausrüstung und Schutzkleidung eingestellt. Für die Anschaffung des neuen Löschfahrzeugs seien sogar schon zum vierten Mal 50 000 Euro an Rücklagen im Etat eingeplant worden, so dass ein LF 10 bestellt werden konnte. Die Auslieferung sei noch in diesem Jahr vorgesehen.Am Schluss überraschte Scharl Kommandant Wirth mit einem Koffer, in dem sich eine Wärmebildkamera im Wert von 1666 Euro befand. Kreisbrandinspektor Kraus sprach der Bechtsriether Wehr den Dank der Landkreisführung aus, auch für Hilfeleistungen auf der B 22 und im HPZ. Kraus zollte ferner seinen Respekt an Kommandant Wirth für dessen "ehrliches Wort zu den Übungen". "Die Feuerwehr Bechtsrieth ist voll einsatzfähig", bestätigte er.