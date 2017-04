Vermischtes Bechtsrieth

25.04.2017

5

0 25.04.2017

(fz) Beim Radverein VC Concordia Trebsau stehen Familienfahrten von Mai bis Oktober, Familienwanderungen, wöchentlich Yoga, die mehrtägige Radreise jedes Jahr und nicht zuletzt, der absolute Renner, das Schlachtfest im Herbst im Zielbauer Stodl ganz oben. Dieses Programm läuft auch in diesem Jahr, gab Vorsitzender Markus Zielbauer in der Jahreshauptversammlung in der Stodlkneipe bekannt.

Auch heuer wird man sich wieder einen Weihnachtsmarkt als Ziel aussuchen. Für die Organisation der Radreisen steht Johann Zielbauer. Vergangenes Jahr fuhr eine Gruppe vier Tage an die Elbe. Nun hat Zielbauer für die Fünf-Tages-Fahrt eine Strecke an der Etsch vom Reschenpass bis an den Gardasee ausgesucht. Der Zuspruch werde immer größer. Mehr als 42 Anmeldungen könne er nicht annehmen, weil nicht mehr Räder in den Hänger passen. Für die Teilnahme am Faschingszug soll die Jugend aktiviert werden. Ein gutes finanzielles Polster mit einem Jahresplus von 1671 Euro konnte Kassier Hans-Jürgen Bäumler vorlegen. Schriftführer Thomas Reis führte fünf Ausschussitzungen und berichtete zudem, dass mit den Neumitgliedern Gottfried und Anna Staufer sowie Edda Reichinger die Concordia 109 Mitglieder hat. Bürgermeister Gerhard Scharl lobte, dass den Familien eine sportliche Plattform geboten werde. Die Gemeinde fördere dies mit der finanziellen Sportförderung und der kostenlosen Überlassung der Turnhalle für die Yoga-Abende.Mit einem Blick auf das Gemeindegeschehen kündigte der Bürgermeister an, dass am 9. Mai die Vergabe des 2,3 Millionenprojekts "Wasser, Kanal, Straße" in Trebsau erfolgt. Ehrungen wären auch auf dem Plan gestanden, aber alle zu Ehrenden waren verhindert. Der Vorsitzende will die Auszeichnung persönlich an Sabine Bodensteiner, Clara Bodensteiner, Martha Heigl (10 Jahre) und Michael Argauer (20 Jahre) überreichen.