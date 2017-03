Bayern Fanclub Birgland wählt Führungsspitze

Freizeit Birgland

13.03.2017

9

0 13.03.2017

Frechetsfeld. Bei den Neuwahlen des Bayern Fanclubs Birgland im Vereinslokal Kohl in Frechetsfeld wurde die Führungsspitze mit Christian Schaller (rechts) und Werner Dehling (Zweiter von rechts) in ihren Ämtern als Vorsitzender und dessen Stellvertreter bestätigt. Das Vorstandsgremium hat des Weiteren folgendes Aussehen: Kassier Alfred Kölbel (Fünfter von rechts), Schriftführer Sebastian Loos (Dritter von rechts), Beisitzer Manfred Weiß (Zweiter von links) und Volker Keck (links), Revisoren Werner Heinl und Günther Herbst. Neu vertreten in der Führungsmannschaft ist Tanja Sperber als Frauenbeauftragte (Vierte von rechts). Bild: no