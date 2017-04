Freizeit Birgland

03.04.2017

03.04.2017

Betzenberg. 148 Mitglieder zählt derzeit der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Schwend. Von ihnen fanden 40 den Weg zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus Grüner Baum in Betzenberg.

Vorsitzende Anita Utz fasste die Aktivitäten zusammen. Die Dekoration der Birglandhalle für den Sportlerball sowie die Bockbier- und Weinfeste gehöre zum festen Bestandteil der Vereinsarbeit. Eine starke Abordnung vertrat den OGV beim Gemeindeschießen. Ein besonderes Erlebnis sei der Besuch der Heidelbeerfarm in Naabsiegenhofen gewesen. Die Blumenbewertungskommission drehte am 29. Juli ihre Runde. Die Preisverteilung folgte im Herbst.Heuer will der Verein die Blumenbeete an der Kirche, an der Birglandhalle und im Baugebiet neu bepflanzen. Der Vereinsausflug führt für vier Tage nach Südtirol in die Nähe von Bozen. Termin ist der 18. bis 21. Mai.Nach den Berichten ging es zu einer Brotzeit über. Dazu gab es heiße Kartoffeln, rohen Schinken, Brot, und frische Butter, von Vorstandsmitgliedern von Hand ausgerührt. Dazu unterhielt der Hüttner-Hanne mit seiner Quetsch'n.