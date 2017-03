Freizeit Birgland

17.03.2017

Am Sonntag endet die Freizeitmesse in Nürnberg. Vier Tage lang hatten die Tourismusregionen in aller Welt Gelegenheit, sich in den Messehallen an der Noris zu präsentieren - auch die aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Das Birgland war am Freitag sogar Aushängeschild am Stand des Nürnberger Verkehrsverbundes. Rege Nachfrage gab es dabei nach dem Birgland-Express.

Die Besucher hatten die Möglichkeit an einem Quiz teilzunehmen und Gutscheine für ein Essen bei den Birgländer Wirten zu gewinnen. Auch das Kinder-Malbuch der Gemeinde fand viele Abnehmer. In der Halle 9 präsentierten sich mehrere Kommunen aus dem Kreis. Auch die Werbeflyer aus der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen gingen weg wie warme Semmeln - vor allem, der Schlachtfestführer war gefragt. Die Bürgermeister Winfried Franz (Neukirchen) und Reiner Pickel (Weigendorf) trafen sich dabei mit dem Tourismuschef des VGN, Gerhard Zuber, zu einem Erfahrungsaustausch.