Freizeit Birgland

13.03.2017

Brunn. Sehr erfolgreich schnitten Mitglieder aus der Gemeinde Birgland bei der Ehrung der Vereinsmeister des Geflügelzuchtvereins Lauterhofen im Gasthaus Gruber in Brunn ab. Reinhard Müller und Ernst Laurer aus Aicha wurden im vergangenen Jahr in Erfurt mit ihren Tauben Deutscher Meister. Neuer Titelträger mit der Sorte Deutsche Modeneser Schietti blau ohne Binden ist Reinhard Müller, gefolgt von Leonhard Ibler aus Riedelhof mit seiner polnischen Ausstellungsbrieftaube Lichtblau mit Schwarzen Binden.

Einen weiteren Preis gab es auch noch für Josef Elterlein aus Riedelhof für seine Zwerghühner Zwergitaliener orangehalsig. Im Nachwuchsbereich belegte Lea Elterlein, ebenfalls aus Riedelhof, mit ihren silberfarbigen Zwerghühnern den dritten Platz.Vorsitzender Franz Mosburger berichtete, dass sich die Vereinsmitglieder an der Landesverbandsschau in Straubing und an der Lauterachschau in Pettenhofen beteiligt haben. Die Kreisschau in Neumarkt und die Oberpfälzer Bezirksschau mussten wegen der Vogelgrippe abgesagt werden. Der Bürgermeister der Marktgemeinde Lauterhofen, Ludwig Lang, beglückwünschte die Geehrten zu ihren Zuchterfolgen.