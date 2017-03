Freizeit Birgland

15.03.2017

Beim Bockbierfest der sechs Schwender Vereine gab es allerhand zu gewinnen. Aber Preise brachte niemand mit nach Hause.

Schwend. Ein voller Erfolg war auch dieses Jahr wieder das Bockbierfest der sechs Schwender Vereine. Eingeladen hatten der Sportverein, die Feuerwehr, der Obst- und Gartenbauverein, der Männergesangverein, der Schützenverein und die Theatergruppe.Den Bieranstich absolvierte 2. Bürgermeister Reinhard Kohl souverän mit nur drei Schlägen. Zur musikalischen Unterhaltung spielten die Raigeringer Musikanten auf. Durch den Abend führte der Chef der Theatergruppe, Björn Schötz.Das Maßkrugstemmen lief als Mannschaftswettkampf. Ein Partner durfte fünf Sekunden lange aus dem Krug trinken, dann musste sein Kompagnon den Krug so lange wie möglich hochhalten. Es beteiligten sich zehn Mannschaften. Der Vorjahressieger Alesio verteidigte seinen Titel erfolgreich mit Jörg Rupp. Das Damen-Doppel Lea Stark und Eva Kölbel trank und stemmte sich ins Mittelfeld.Nach einigen Tanzrunden begann das Bierfasslrollen. Zwei Mann mit jeweils einem Stock mussten das Bierfaß durch die Birglandhalle zurück in die Ausgangslage rollen, etwa 50 Meter weit. Fünf Mannschaften machten mit. Am schnellsten erledigten diese Aufgabe Maximilian Herbst und Jonas Hollweck. Sie erreichten das Ziel in nur 19 Sekunden. Platz zwei belegten die Musikanten aus Raigering, Peter und Thomas, mit 27 Sekunden. Bei allen Wettbewerben erhielten die Sieger Preise zum sofortigen Verzehr.