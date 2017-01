Freizeit Birgland

Auch heuer darf man sich im Birgland wieder auf ein lustiges Stück Theater freuen. Die Theatergruppe Birgland lädt ein zu "Malefiz Donnerblitz", einer Komödie in drei Akten von Ralph Wallner, präsentiert im Gasthaus Goldener Hahn der Familie Laurer in Fürnried. Unter der Regie von Björn Schötz treten neun Darsteller auf die Bühne: Erwin Dehling, Kerstin Bodendörfer, Lisa Fenk, Maria Schötz, Ingrid Renner, Udo Bär, Matthias Mertl, Dieter Dehling und Heide Schötz.

Zwei Wetterhexen

Die Ohren voll

Dabei geht es unter anderem um Blitz-Burgl (Ingrid Renner) und Sonnen-Res (Maria Schötz), laut Überlieferung zwei Wetterhexen. Der arme Schneider Zwirn (Erwin Dehling) überlegt, wie es wäre, wenn er tatsächlich das Wetter beeinflussen könnte. Dann würde er mit einem heftigen Regenschauer die Verlobung seiner Tochter Mona (Lisa Fenk) mit dem ungeliebten Hochzeiter sprichwörtlich ins Wasser fallen lassen. Gleichzeitig sucht seine Frau Alma (Kerstin Bodendörfer) einen Alternativschwiegersohn. Der bayrisch-italienische Luca (Matthias Mertl) scheint ideal. Doch leider gibt es da noch den langweiligen Hochzeiter Bibi (Dieter Dehling) und dessen überspannte Mutter (Heide Schötz).Außerdem sitzt Zwirns bester Freund Wuisler (Udo Bär) sehr oft in der Schneiderwerkstatt und jammert ihm die Ohren voll. Unerwartet tauchen die Wetterfeen leibhaftig auf, und in seinem Leben blitzt und donnert es gewaltig. Hoffentlich wird er die Geister, die er rief, wieder los!Gespielt wird im Gasthaus Goldener Hahn in Fürnried am Freitag/Samstag, 24./25. März, jeweils um 20 Uhr, Sonntag, 26. März, 14.30 und 19.30 Uhr, Freitag, 31. März/Samstag, 1. April, jeweils 20 Uhr, Sonntag, 2. April, 14.30 Uhr. Kartenreservierung ab sofort bei Erwin Dehling, 09666/18 82 38 (täglich 17 bis 19 Uhr). Vorverkaufsstellen sind bei SchEHRENsache, Martina Wolf, Pfaffenhof 4, 92278 Illschwang, und im Gasthaus Goldener Hahn bei Familie Laurer, Dorfplatz 2, 92262 Fürnried.