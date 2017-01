Freizeit Birgland

29.01.2017

3

0 29.01.2017

Fürnried. Zum freundlichen Gesicht der Dörfer im Birgland tragen vom Frühjahr bis zum Herbst die vielen Blumen an Häusern, in Gärten und auf Plätzen bei. Der Obst- und Gartenbauverein Fürnried belohnte den Einsatz dafür mit einem Kaffeekränzchen im Gasthaus Färber und Blumenpreisen.

Bei Kaffee und Kuchen hielt Udo Füssel einen Bildervortrag über das Schmetterlingsleben. Das Thema bot sich an, weil in der Gärtnerei seiner Frau Claudia heuer wieder ein Schmetterlingshaus entsteht. Wie vor vier Jahren wird ein Gewächshaus in eine tropische Halle umgebaut, in der vom 11. Juni bis 6. August die Gaukler der Lüfte beobachtet und bewundert werden können.Weltweit gibt es 180 000 Arten. Davon kommen 3700 in Deutschland vor. Schon die Entwicklung vom Ei über Raupe und Puppe bis zum Falter ist in der Tierwelt einmalig. Doch die zarten Gebilde haben nur ein kurzes Leben. Es reicht von einem Tag bis zu zehn Monaten. Dazu brauchen sie einen passenden Lebensraum für die Raupen. Brennnesseln und viele Blumen- oder Kräuterarten dienen als Nahrungsgrundlage.Durch die Veränderungen in Landwirtschaft und Umwelt verschwinden diese Voraussetzungen oft, und beinahe unbemerkt sterben Arten aus. Doch noch gibt es auch bei uns die farbenfrohen Flatterer, die Feinde durch Tarnung oder Täuschung ihres Flügelschmucks ablenken.Birgland-Bürgermeisterin Brigitte Bachmann hörte gespannt zu und zeigte sich vom Vortrag begeistert. Ebenso lobte sie die Mitglieder für ihren Beitrag zu den schönen Orten. In das gleiche Horn blies OGV-Vorsitzende Kerstin Bodendörfer. Es werden weder Kosten noch Arbeit gescheut und immer wieder neue Ideen verwirklicht. Zu dieser Begeisterung spornte sie an und ließ dann den Loskorb herumgehen, der allen einen Blumenstock bescherte.