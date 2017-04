120 Stunden mit der Kunst beschäftigt

Kultur Birgland

05.04.2017

Eckertsfeld. Die Jugendkunstschule Wunderhof hat zwei neue Absolventinnen. Sophie Rubenbauer (links) und Anna Lentes (rechts) haben in 120 Unterrichtsstunden und sechs Themenkreisen die erforderlichen Kenntnisse erworben. Leiterin Evi Steiner-Böhm (Mitte) überreichte ihnen das Zertifikat Zeichnen und Malen für Jugendliche. Die Jugendkunstschule Wunderhof bietet seit 2011 die Möglichkeit, in Ferien- und Winterkursen Kenntnisse in den wichtigsten künstlerischen Techniken zu erwerben. Zeichnen mit Bleistift, Kohle und Tusche stehen genauso auf dem Lehrplan wie Malen mit Acryl-, Öl- und Aquarellfarben. Jeder Kurs hat einen anderen thematischen Schwerpunkt, wie etwa Porträt, Tiere, Landschaft oder Illustration und Design. Auch die Kunstgeschichte kommt nicht zu kurz. Ein Besuch im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg vermittelt einen Überblick über die wichtigsten Strömungen der Kunst. Bild: exb