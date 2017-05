Kultur Birgland

28.05.2017

12

0 28.05.201712

(fm) Da sage noch einer, dass Frauen nicht gerne ins Wirtshaus gehen: Der Frauenkreis Birgland hatte zu einer Benefizveranstaltung eingeladen, und viele waren in das Jägerheim gekommen. Sie erlebten einen vergnüglichen Abend mit mundartlichen Geschichten des Sulzbach-Rosenberger Mundartdichters Dieter Radl und dem Schwender Dreigesang.

Sprache und Gestik

Spenden gesammelt

"Wäi mir da Schnowl gwaggsn ist" - so beherrscht Dieter Radl seine vielen Schilderungen von Ereignissen des Alltags und wechselnder Alterszonen. Er ist ein Verfechter des Dialekts, der eine starke bildliche Aussagekraft besitzt. Gekonnt in deutlicher Sprache und Gestik zog er die Zuhörer in seinen Bann.Nach Personen und Geschehen musste er nicht lange suchen: Von seinen Jugendjahren in der Bindergasse bis in unsere Zeit gab es immer wieder humorvolle lebensnahe Situationen, die er in verständliche Reimform gegossen hat. Die früheren Bräuche, die bescheidenen Zeiten nach dem Krieg und das damalige Handwerker- und Landleben - vieles ist schon in Vergessenheit geraten. Doch die Zuhörer bestätigten mit Kopfnicken und Gesten die treffenden Schilderungen. Immer wieder tauchten auch Bräuer und Gastwirte auf, die früher das Landleben stärker geprägt haben.Jeweils nach einigen Geschichten unterhielt in den Verschnaufpausen der Schwender Dreigesang mit Volksliedern, bayerischen Stückln und Gassenhauern. Der gute Zusammenklang der Frauenstimmen von Berta Weiß und Elisabeth Schmidt in Begleitung von Gitarre oder Mundharmonika durch Robert Dimper war ein reines Vergnügen. Zum Abschluss der Vorträge erklang dann das von Berta Weiß getexte "Birgland-Lied" nach einer flotten Countrymelodie.Für den lebhaften und unterhaltsamen Abend dankte Anni Weber namens des Frauenkreises mit nahrhaften Präsenten. Da kein Eintritt verlangt worden war, ging ein Körbchen reihum, in den die Gäste ihre Spenden einlegen konnten. Der Betrag geht an das Projekt der Renovierung des alten Fürnrieder Schulhauses, in dem auch eine Ausstellung für den Missionar Johann Flierl aus Buchhof eingerichtet werden soll.