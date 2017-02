Politik Birgland

14.02.2017

14.02.2017

Wanderer brauchen ein gutes Orientierungssystem, angebunden an die Nachbargemeinden, das mit genauen Daten und gastronomischen Hinweisen ergänzt ist. So wird man den Ansprüchen von Nahtourismus und Urlaubern gerecht. Im Birgland wird danach gehandelt.

Zuletzt in Klausur

Saurer Apfel

Fürnried. Der Gemeinderat hatte den Punkt erneut auf der Agenda, nachdem er früher schon die Einführung des Wanderleitsystems durch die Schettler Consulting GmbH genehmigt hatte. Deren Inhaber Andreas Schettler zeigte die Vorteile auf, die mit der Aufstellung der 80 Wegweiser im Birglandgebiet verbunden sind. Nun setzt man auf vernünftiges Verhalten, auf den Einklang von Landwirtschaft, Naturschutz und Jägern - ohne Querfeldeinlaufen.Auf Informationstour war auch ein Vertreter der Firma Beutlhauser GmbH & Co. KG (Salzweg), der für einen Ersatz des 14 Jahre alten Bauhof-Unimogs warb. Da hier der Verschleiß größere Reparaturen erwarten lasse, biete sich der Folgetyp mit besserer Ausstattung an. Ein konkretes Angebot werde der Kommune unterbreitet.Nach längerer Vorbereitung, intensiven Diskussionen und zuletzt einer Klausur nimmt nun die Änderung des seit 2000 bestehenden Flächennutzungsplans für den Bereich Am Leinberg in Schwend Fahrt auf. Dazu hatte Bürgermeisterin Brigitte Bachmann das Büro "Stadt und Raum" mit Diplomingenieurin Martina Dietrich eingeladen, welche die gemeinsam gefundene Lösung erläuterte.So wird ein Teil der Fläche als Mischgebiet mit Nutzung durch kleineres, nicht störendes Gewerbe ausgewiesen und anschließend das Wohngebiet mit 14 Parzellen. Die Ringwasserleitung wird in den öffentlichen Straßenraum verlegt. So wurden Vorentwurf und Einleitung des behördlichen Wegs beschlossen.Einen weiteren Bebauungsplan für ein rein gewerbliches Gebiet stellte Diplomingenieurin Claudia Scharnagl vom Büro Seuss Ingenieure vor. Das Gebiet schließt an das bereits ausgewiesene und bebaute Mischgebiet an der Staatsstraße an. Damit kann die Firma Geitner ihre Ansiedlung mit vier Hallen und einem Bürogebäude verwirklichen. Verkehrsmäßig wird an das Mischgebiet angeschlossen. Die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans wurde einstimmig beschlossen.2. Bürgermeister Reinhard Kohl gab als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses das Ergebnis der örtlichen Kontrolle für 2015 bekannt. Die Zahlenflut ergänzte VG-Kämmerer Heinz Aust. Da es keine Beanstandungen gab, wurde die Jahresrechnung festgestellt und die Bürgermeisterin entlastet.Doch es ging gleich weiter mit der Vorbesprechung des Haushalts 2017. Während Heinz Aust beim Verwaltungsetat mit den laufenden Kosten und Einnahmen wenig Änderungen sah, stehen heuer größere Maßnahmen mit Sanierung und Anbau des Kindergartens Schwend sowie beim Straßen- und Breitbandausbau an. Die Zuführung vom laufenden Haushalt mit 330 000 Euro reicht immer noch nicht zur Tilgung der Kredite. So muss man auf Rücklagen zurückgreifen und mit Darlehen von etwa 700 000 Euro rechnen. Angesichts der engen Finanzlage schlug Bachmann vor, den Förderantrag für die Sanierung der Straße Betzenberg über Leinhof zur Staatsstraße zurückzustellen. Endgültig wird darüber in einer der nächsten Sitzungen beschlossen.Die staatlichen Behörden verlangen eine Detailuntersuchung für die ehemalige Hausmülldeponie Poppberg, um mögliche Umweltschäden zu ermitteln. Da muss die Gemeinde wohl in den sauren Apfel der Kosten von 15 000 Euro beißen. Die Erschließung eines Baugrundstücks in Poppberg soll geändert werden. Hier wird ein Ortstermin zur Klärung angesetzt. Von Bürgern wurde die Umstellung der Müllabfuhr auf 60-Liter-Tonnen kritisiert.