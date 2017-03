Politik Birgland

13.03.2017

22

0 13.03.201722

Da sage einer, in der Gemeinde Birgland ist auf dem Bausektor nicht viel los. Die letzte Sitzung bewies das Gegenteil: Sieben von neun Punkten waren zu beraten, alles klare Sachen bis auf eine Diskussionsrunde.

Mehrere Veranstaltungen

Kein Präzedenzfall

Zwei neue Räte

Betzenberg. Das Gasthaus Grüner Baum platzte fast aus allen Nähten, als Bürgermeisterin Brigitte Bachmann die vielen interessierten Besucher zur Gemeinderatssitzung begrüßte. Die meisten waren Antragsteller oder Beteiligte und deshalb gespannt auf die Ratsbeschlüsse. Ein Umbau in Reichenunholden sowie Neubauten in Riedelhof und Eckelts-hof waren zustimmend rasch abgehandelt.Der Bauantrag der Gemeinde selbst auf Anbau eines Aufenthaltsraums mit WC-Anlagen und Schankraums an die Maschinenhalle in Matzenhof hatte die dortigen Einwohner mobilisiert. Ging es doch um das Mehrzweckobjekt, das mit der Flurbereinigung vor einigen Jahren als Veranstaltungsraum errichtet worden und seitdem mehrmals im Jahr zu gelungenen Festveranstaltungen genutzt worden war. Die übrige Zeit können dort Maschinen untergebracht werden.Formell ist zwar die Gemeinde Eigentümer, Nutzung und Betrieb hatte aber die Dorfgemeinschaft übernommen. Die Ortsbewohner wollen nun bessere Voraussetzungen für den Festbetrieb, die mit dem Anbau gegeben wären. Für die Kommune entstünden keine Kosten, denn das Vorhaben wird ganz von der Dorfgemeinschaft getragen. Da hierüber andere Meinungen kursierten, bestätigte Ortssprecher und Gemeinderat Reinhard Franz nochmals ausdrücklich diese Handhabung. So stand einer Genehmigung durch den Gemeinderat nichts mehr im Weg.Eine Voranfrage für einen Neubau in Hirschricht war schon einmal gestellt und vom Landratsamt abgelehnt worden. Nun wurde die Lage des Baus geändert und mit dem Amt abgesprochen. So geht die Anfrage mit Zustimmung der Räte erneut zum Landkreis. Für ein weiteres Bauvorhaben in Poppberg ging es um die Erschließung mit Kanal und Wasser. Der Antrag war in der letzten Sitzung zurückgestellt worden, bis sich der Bauausschuss per Besichtigung ein klares Bild verschaffen konnte. Die Bürgermeisterin vertrat die Ansicht, dass durch die vorhandene Erschließung eines daneben liegenden Grundstücks der Anschluss realisierbar wäre. Für das Abwasser müsste allerdings eine Hebewerk geschaffen werden. Die Antragsteller wollen allerdings an den am Baugrundstück vorbeiführenden Kanal in der Straße nach Wolfertsfeld anschließen. Sie seien zur Kostenübernahme für die Straßenquerung bereit.In der regen Diskussion betonte Brigitte Bachmann das Gleichbehandlungsprinzip, während Erhard Nitzbon als Sprecher des Bauausschusses für einen abweichenden Einzelfall plädierte. Die Mehrheit des Rats sah auch keinen Präzedenzfall und stimmte den Antragstellern zu.Da war der Antrag auf Verlegung eines Erdkabels zum Stromanschluss einer Garage in Ödhaag nur eine Kleinigkeit und wurde genehmigt. Die Gemeinde Illschwang hatte eine Stellungnahme für einen qualifizierten Bebauungs- und Grünordnungsplan mit Änderung des Flächennutzungsplans für das Wohngebiet An der Vogelhüll in Pürschlag gestellt. Dagegen gab es keine Einwände.Letztlich mussten durch eine Satzungsänderung des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Schwend-Poppberg-Gruppe zwei Verbandsräte für die Verbandsversammlung bestellt werden. Bisher war die Gemeinde nur durch die Bürgermeisterin vertreten. Da nun die Abnahmemengen ins Gewicht fallen, wurden der Gemeinde zusätzliche Plätze zugesprochen. Die Räte bestellten Reinhard Franz (Vertreter Waldemar Wedel) und Hans Süß (Vertreter Helmut Kölbel) in das Gremium.