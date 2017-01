Politik Birgland

25.01.2017

17

Die Köpfe heiß redete sich der Birgland-Gemeinderat über die geänderten Pläne für das Baugebiet Am Leinberg in Schwend. Rechtliche Grenzen, die bestehende Bebauung und die Vorstellungen der Räte wollen noch nicht so recht zusammen passen.

Zwei Gebäude stehen schon

Räte und Planer in Klausur

Firmenansiedlung geplant

Sängertag im Birgland

Sunzendorf. Martina Dietrich vom Büro "Stadt und Raum" erläuterte anhand eines Modells die Änderung, den Bestand sowie die mögliche Anordnung neuer Gebäude und der Erschließungsstraße. Die zur Verfügung stehende Teilfläche von 1,93 Hektar dürfe keinesfalls überschritten werden, betonte sie.Die Leitidee war das "Wohnen am Anger", eine aufgelockerten Bauweise mit Luft für Erweiterungen und einem unbebauten Quartierplatz. Bei sieben Parzellen wären ein Anbau oder sogar ein eigenes kleines Objekt - eine Art Alterswohnsitz - vorstellbar. Ein unbebauter Streifen vor diesen Grundstücken verbreitere die eigentliche Erschließungsstraße, zum Beispiel für parkende Autos.Übrig bleiben acht Wohnhausparzellen herkömmlicher Art. Als Puffer zwischen der bestehenden Bebauung und der Wohnsiedlung dienen vier größere Gebäude, von denen bereits zwei stehen. Dort solle auch Kleingewerbe möglich sein. Unklar bleibt, was mit der übrigen gekauften Fläche geschehen soll. Zur Enttäuschung der Räte könne sie nicht zur Bebauung herangezogen werden, da sie außerhalb des bisherigen Plans liege. Ein wichtiger Punkt war auch das Oberflächenwasser, das in einer Ringleitung zu einem Überlaufbecken geleitet werden muss.Erhard Nitzbon und Reinhard Franz wiesen darauf hin, dass beim Erwerb des Grundstücks von einer reinen Wohnbebauung ausgegangen wurde. Die Nutzung als Mischgebiet lässt sich aus der Sicht von Bürgermeisterin Brigitte Bachmann nicht vermeiden. Dem Landratsamt seien durch die schon vorhandenen Bauten die Hände gebunden.Den Vorschlägen, eine Zufahrt zum Restgrundstück einzuplanen und eine freie Fläche am Waldrand auf Baumöglichkeiten zu prüfen, will die Gemeinde nachgehen. Angesichts der Sachlage sahen sich die Räte nicht imstande, einen Beschluss zu fassen. In einer Klausur mit dem Planungsbüro wollen sie in der nächsten Zeit zu einer Lösung kommen.Die Firma Geitner aus Lauterhofen möchte sich oberhalb des fast vollständig bebauen Mischgebiets an der Staatsstraße 2164 ansiedeln. Sie plant vier Hallen, die über die Erschließungsstraße des Mischgebiets erreichbar werden sollen. Die Vorgespräche mit dem Landratsamt verliefen positiv, und so billigte der Gemeinderat die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans.Ein weiteres Mal stand die Sanierung der Straße von Betzenberg über Leinhof zur Staatsstraße auf der Tagesordnung. Die Bürgermeisterin bereitet die finanzielle Belastung große Bedenken. Die konkreten Unterlagen müssten bis zum 1. Mai eingereicht werden, um eine staatliche Förderung zu bekommen. Gemeinderat Helmut Kölbel konnte nicht verstehen, dass nach ständigen Verschiebungen seit drei Jahren wiederum nichts geschehen solle. Da eine "abgespeckte" Sanierung bereits ins Auge gefasst worden war, pochte er darauf, sich endlich zu entscheiden. Dies wird wohl in einer der nächsten Sitzungen geschehen.Die Birglandhalle ist immer wieder gesuchter Veranstaltungsort. So soll dort der Kreissängertag des Sängerkreises Hersbruck am Samstag, 25. März, stattfinden. Die Räte stimmten dem Antrag zu.