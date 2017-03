Politik Birgland

"Wir sind zwar ein kleiner Ortsverband, aber ein aktiver Motor der Gemeindepolitik", fasste Hans Süß das Engagement der CSU im Birgland zusammen. Bei ihrer Jahreshauptversammlung am Sonntag im Gasthaus Högner in Poppberg wählten ihn neun Mitglieder wieder an die Spitze.

Poppberg. Seine Aussage untermauerte der Ortsvorsitzende so: "Vom Ferienprogramm über unsere politischen Stammtische bis hin zur Teilnahme an vielen Veranstaltungen in der Gemeinde sind wir das ganze Jahr über aktiv. Mit unseren Veranstaltungen haben wir Gäste wie Landrat Richard Reisinger, den Europaabgeordneten Albert Deß oder den Landtagsabgeordneten Harald Schwartz in die Gemeinde geholt."Der Letztgenannte nahm als CSU-Kreisvorsitzender an der Jahreshauptversammlung teil und ritt eine Attacke auf den SPD-Kanzlerkandidaten: "Schulz steht für die Vergemeinschaftung der Schulden in Europa. Wenn er sich als Helfer des sprichwörtlichen kleines Mannes inszeniert, dann muss man fragen, ob er damit tatsächlich den deutschen Arbeiter oder nicht viel eher den griechischen Arbeitslosen meint."Den Schwenk zur Kreispolitik vollzog Illschwangs Bürgermeister und Kreisrat Dieter Dehling: "Der Landkreis investiert derzeit kräftig in Amberg-Sulzbach. Das merken wir zum Beispiel auch bei den Straßen, wie der AS 1 zwischen Götzendorf und Ammerthal, die bald realisiert werden soll. Der Grunderwerb ist abgeschlossen, so dass heuer mit dem Ausbau begonnen werden kann."Nach den politischen Informationen schritten die neun anwesenden Mitglieder zur Neuwahl. Einstimmig gaben sie Hans Süß das Vertrauen für weitere zwei Jahre als Ortsvorsitzender. Unterstützung bekommt er von seinem Stellvertreter Sebastian Zeisig. Schatzmeister ist Martin Luber, Schriftführerin Brigitte Übler. Als Beisitzer sind Sebastian Söhnlein, Erhard Nitzbon und Magdalena Stief Mitglieder des neuen Vorstands. Die Kasse prüfen Rudolf Högner und Hans Seitz.Mit dem Schwung aus der Jahreshauptversammlung möchte die Vorstandschaft in diesem Jahr vor allem im Wahlkampf für die Bundestagswahl im Herbst Gas geben.