26.04.2017

Lichtenegg. Bauleitpläne bestimmten die Tagesordnung einer Sitzung des Gemeinderats Birgland im Gasthof Raum in Lichtenegg. Norbert Winter vom Büro Seuss-Ingenieure erläuterte die eingegangenen Stellungnahmen zu den Plänen für das Sonder-Gewerbegebiet Schwend.

Das bayerische Staatsministerium für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten mahnte, die Bauten in die Landschaft der Oberpfälzer Kuppenalb einzupassen. Der Kanal und die Wasserversorgung durch die Schwend-Poppberg-Gruppe bleiben unverändert. Das Landratsamt regte an, Streuobstwiesen im Mischgebiet einzuplanen. Das findet auch beim Bund Naturschutz Unterstützung.Auch zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Am Leinberg hatten sich Behörden und Verbände geäußert. Martina Dietrich vom Planungsbüro Stadt und Raum in Amberg stellte das Wohngebiet mit digitalen Kartenauszügen vor. Ein Vorentwurf sieht Hausmuster im Oberpfälzer Baustil sowie Stockhäuser mit Walmdach- oder Satteldach-Ausführungen vor. Auch auf Grün zwischen den Häuserzeilen wird Wert gelegt. Für die terrassenförmige Bebauung müssen zum Wald hin Baumfallgrenzen eingehalten werden.Einer Anfrage des Energieversorgers N-Ergie AG, der eine Betriebsfunkanlage für den internen Nachrichtenaustausch auf der ehemaligen US-Nachrichtenstation bei Geigenwang bauen möchte, stimmte der Gemeinderat zu. Bei der Heckenpflege an Feld-, Wald- und Flurwegen ist insbesondere die Mithilfe der Jagdgenossenschaften gefragt.Immer wieder komme es zu Problemen mit ausgeackerten Grenzsteinen. Die Gemeinde bittet, in solchen Fällen die Feldgeschworenen einzuschalten, um teure Vermessungen zu vermeiden. Mit seiner Bestätigung machte der Gemeinderat die Wahl von Kommandant Sebastian Kagermeier und seines Stellvertreters Eduard Bär bei der Feuerwehr Sunzendorf offiziell.Im Friedhof Schwend wird anhand einiger Angebote die Möglichkeit einer Einfassung von Gräbern, besonders in abschüssiger Lage, geprüft. Der Landkreis Amberg-Sulzbach plant einen gemeinsamen Förderantrag für E-Mobil-Ladestationen und bittet, Standorte zu nennen. Der Gemeinderat Birgland hat sich vor einiger Zeit schon auf Schwend und Fürnried festgelegt. Momentan sind im Landkreis 86 Elektroautos angemeldet.Bürgermeisterin Brigitte Bachmann warb für den Heimatabend "Grenzgänger" am Samstag, 13. Mai, in der Birglandhalle. Musik-, Gesangs- und Volkstanzgruppen aus der Region wirken mit; als Moderatorin führt BR-Redakteurin Evi Strehl durch das Programm.