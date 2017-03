Politik Birgland

30.03.2017

5

0 30.03.2017

Frechetsfeld. "Als größter Ortsverband im Landkreis mit 51 Mitgliedern sind wir die treibende Kraft in der Jungen Union", stellte Sebastian Söhnlein bei der Jahreshauptversammlung der Jungen Union (JU) Illschwang-Birgland im Gasthaus Kohl in Frechetsfeld fest: "Vom Ferienprogramm über unsere politischen Stammtische gemeinsam mit der CSU Birgland bis hin zur Teilnahme an vielen Veranstaltungen in Gemeinde und Landkreis sind wir das ganze Jahr aktiv, mit Henner Wasmuth und Sebastian Zeisig zudem auf Kreisverbandsebene."

Nach den politischen Informationen sorgten die Mitglieder dafür, dass das Ruder in bewährter Hand bleibt. Sie wählten Söhnlein einstimmig für weitere zwei Jahre zum Ortsvorsitzenden. Unterstützung bekommt er von seinen drei Stellvertretern Jochen Schötz, Nico Roth und Sebastian Zeisig. Schatzmeister ist Henner Wasmuth, Schriftführerinnen sind Susanne Vogel und Melanie Vogel. Als Beisitzer sind Tina Schötz, Christoph Michl, Thomas Loos, Manuel Pickel, Peter Schötz, Michael Stollner,Johannes Loos, Alexander Pickel Mitglieder der neuen Vorstandschaft. Die Kasse prüfen Illschwangs Bürgermeister Dieter Dehling und Birgland-CSU-Chef Hans Süß.