Sport Birgland

01.03.2017

01.03.2017

Der Tag der Entscheidung im Volleyball naht: Beide Damenteams und die 1. Herrenmannschaft des ASV Schwend absolvieren am Samstag ihre letzten Spiele in dieser Saison. Dabei winkt gleich eine doppelte Meisterfeier.

Schwend. Den zwei Damen-Teams fehlen nur noch wenige Punkte, um die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse klar zu machen. Am Abend treffen sich im Erfolgsfall alle in der Birglandhalle in Schwend, um bis in die frühen Morgenstunden zu feiern. Fans sind dazu willkommen. Für Speis und Trank ist gesorgt.Die Erste führt mit 16 Siegen aus 16 Spielen die Bezirksklasse Nord an. Fünf Punkte beträgt der Abstand auf den Zweitplatzierten SV Hahnbach III. Dem Team von Coach Reinhard Schön genügt rechnerisch also ein Punkt beim Auswärtsspieltag in Burglengenfeld, um als Meister in die Bezirksliga zurückzukehren. Die Gastgeber wurden vor zwei Wochen mit 3:0 besiegt, und der SV Altenstadt war im Hinspiel (3:0) kein größeres Problem für die erfahrene Truppe des ASV. Spielbeginn zum Saisonfinale ist um 15 Uhr in Burglengenfeld. Nach dem enttäuschenden Abstieg in der vergangenen Saison wäre die Meisterschaft eine eindrucksvolle Wiedergutmachung und ein Beweis der Qualität des Teams.In einer ähnlichen Situation befindet sich die 2. Damenmannschaft in der Kreisliga Nord. Nach zwölf Spielen stehen die jungen Aufsteiger ebenfalls ungeschlagen auf Platz 1. Jedoch trennen sie nur drei Punkte von Verfolger Vohenstrauß, gegen den das Birgland-Team zweimal über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen musste. Rechnerisch brauchen die Mädchen von Coach Martin Schötz also noch drei Punkte und mindestens einen Sieg aus den verbleibenden zwei Partien, um die Meisterschaft zu sichern.Der Durchmarsch von der Kreis- in die Bezirksklasse wäre für das Team, das überwiegend aus Spielerinnen von der U 16 bis U 20 besteht, eine Riesenüberraschung, aber auch Beweis des beeindruckenden Potenzials und Lohn für fleißige Trainingsbeteiligung. Für Mannschaftskapitän Lea Stark und ihre junge Truppe gibt es am Samstag nur ein Ziel: Ungeschlagen in die Bezirksklasse aufsteigen!Besonders erfreulich ist außerdem: Eltern und Fans können am Samstag in der Birglandhalle das Team zu Hause unterstützen, den Aufstieg perfekt zu machen. Die ASV-Mädels haben beim Heimspieltag den SC Ettmannsdorf und die TSG Mantel-Weiherhammer zu Gast. Spielbeginn ist um 14 Uhr in Schwend.Die Herren I reisen am letzten Saisonspieltag nach Weiden zur SG Weiden/Vohenstrauß, können aber weder an den Gastgebern noch am FC Miltach vorbeiziehen. Verzichten müssen die Männer außerdem auf Kapitän Basti Barth, der seit dem letzten Heimspieltag an einem Bänderriss laboriert.