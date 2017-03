Sport Birgland

15.03.2017

Beide Damenmannschaften des ASV Schwend absolvierten ihre letzten Ligaspieltage in den jeweiligen Staffeln, und beide durften am Ende die Meisterschaft feiern. Die jugendliche Zweite legte anschließend noch nach.

Starke Zuschauerkulisse

Am Ende die Kür

Auch in der U 20 top

Schwend. Die 1. Mannschaft trat auswärts in Burglengenfeld an. Gegen die Gastgeberinnen hatte sie zunächst Mühe, Schritt zu halten. Erst nach dem zweiten Satz nahm Schwend das Heft in die Hand. Im Tiebreak hatten die Damen von Coach Reinhard Schön dann mit 15:12 die Nase vorn, und der direkte Wiederaufstieg war angesichts der fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Hahnbach bereits unter Dach und Fach.Der zweite Gegner Altenstadt wurde mühelos mit 3:0 besiegt, und so steht der ASV nach 18 Spielen und 18 Siegen in der Bezirksklasse als Meister fest. Für die Mannschaft ein toller Erfolg nach dem knappen Abstieg in der Spielzeit zuvor.Die Damen 2 hatte die glückliche Ausgangslage, ihr Meisterschaftsfinale in der heimischen Birglandhalle austragen zu dürfen. Die Mädels um Coach Martin Schötz sind zu Hause ein regelrechter Publikumsmagnet. Erneut säumten rund 80 Eltern, Fans und Freunde die Außenlinien; darunter auch Spielerinnen des befreundeten TuS Schnaittenbach II. Vor dieser starken Kulisse begannen die jungen Spielerinnen nervös im ersten Match gegen die Gäste aus Mantel-Weiherhammer. Zahlreiche Eigenfehler ließen bis Mitte des ersten Satzes ein enges Match erwarten.Dann jedoch blendeten die Mädels alles um sich aus, zeigten ihre spielerische Stärke und gewannen Durchgang Eins noch klar mit 25:16. Anschließend ließ das Team keinen Zweifel mehr aufkommen, wer der Herr im Haus war: Mit 25:6 und 25:14 fegte es die Gäste vom Feld und feierte den zweiten Aufstieg in Serie.Das abschließende Match mit dem sympathischen Team vom SC Ettmannsdorf II bildete die Kür am Ende einer tollen Saison der 2. Mannschaft. Auch hier siegten die ASV-Youngster mit 3:0, und Coach Schötz gab allen Spielerinnen noch einmal die Chance, sich vor eigenem Publikum zu zeigen.Die 1. Herrenmannschaft kam in Weiden erneut nicht zu einem Punktgewinn. Gegen die Hausherren unterlag sie glatt mit 0:3. Gegen den FC Miltach verbuchte sie den ersten Satz für sich, verlor aber die nachfolgenden engen Durchgänge. Das Team schließt die Bezirksliga-Saison auf dem achten Tabellenplatz ab.In Schwend feierten unterdessen viele Fans mit der 2. Damenmannschaft den Meistertitel. Die Gäste aus Ettmannsdorf blieben spontan zur Feier in der Birglandhalle. Gemeinsam vertilgte man einen großen Stapel Pizzen, fachsimpelte und ließ die Saison Revue passieren.Später stießen auch weiteren Schwender Volleyballteams nach ihren Auswärtseinsätzen dazu. Die Herren gratulierten den Meister-Mädels mit Rosen, überreicht durch "Den Bachelor" alias Klaus Meier.Die Herren 2 schlossen ihre Saison mit einem 3:1-Sieg beim Tabellenschlusslicht TB Weiden und einer 0:3-Niederlage gegen den VC Kallmünz-Burglengenfeld ab. Nach ihrer ersten Herrensaison belegt die junge Truppe von Coach Norbert Nagelschmidt damit den neunten Platz in der Kreisligatabelle.Die 2. Damenmannschaft reiste zusammen mit Damen-1-Spielerin Nina Bär zum SV Wenzenbach, um dort zum dritten Mal in Folge ungeschlagen und ohne Satzverlust den Titel des U 20-Kreismeisters zu erringen. Für Nina Bär war es gleichzeitig der krönende Abschluss als Jugendspielerin. Sie wird künftig in den Erwachsenenteams aufschlagen.Damen-II-Angreiferin Lisa Kölbel wird am Samstag, 18. März, in den Reihen des SV Hahnbach bei der Bayerischen Meisterschaft der U 16 gegen die Bundesliga-Nachwuchsteams aus Straubing und Lohhof in Hahnbach antreten.