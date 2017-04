Sport Birgland

13.04.2017

6

0 13.04.2017

Spannend machte es Schützenmeister Horst Huber bei der Königskür im Birgland. Bevor er das Geheimnis um die neuen Regenten lüftete, überraschte er erst einmal eine vielfache Liesl vergangener Jahre.

Vereinsmeister 2017 Jugend



Alexander Renner 323 Ringe



Junioren



Jonas Huber 318 Ringe



Selina Gürtler 329 Ringe



Schützen



Tanja Hüttner 382 Ringe



Roland Prügel 367 Ringe



Altersklasse



Horst Huber 361 Ringe



Senioren



Hildegard Schötz 308 Ringe



Georg Gnahn 338 Ringe



Senioren aufgelegt



Ernst Laurer 298 Ringe



Die besten Teiler (ohne Wertung) beim Königsschießen schossen Roland Prügel aus Schwend (5-Teiler) und bei den Aufgelegt-Schützen Helmut Schötz (4-Teiler). (sis)

Schwend. Hannelore Nitzbon aus Betzenberg ist das neueste Ehrenmitglied der Schützengesellschaft Birgland-Betzenberg. Dazu erhielt sie die Ernennungsurkunde, die dazugehörige Nadel und natürlich ein Geschenk des Vereins. Sie ist eine aktive Schützin und war in ihrer Laufbahn schon zehn Mal Schützenliesl.Nach einigen Tipps des Schützenmeisters, wer nicht König geworden ist, löste er das Rätsel auf. Das Zepter schwingt heuer Gertraud Troglauer aus Altensee. Sie ist keine Unbekannte auf diesem Posten. Schon im Jahr 2003 stürzte sie ihren Mann vom Thron und setzte sich zum ersten Mal die Krone auf.Dieses Mal war sie mit einem 150-Teiler erfolgreich. Als 1. Ritter fungiert Werner Söhnlein aus Aicha (167-Teiler). Der zweite Ritter ist Alexander Schötz aus Ödhaag (175-Teiler). Als Schützenliesl amtiert Vanessa Gürtler aus Riedelhof (275-Teiler). Die Königsscheibe spendierte der Titelverteidiger Adolf Troglauer.Der Jugendkönig kommt aus Eckertsfeld und heißt Aron Aulinger. Seine Ritter sind Jonas Huber aus Schwend und Selina Gürtler aus Riedelhof. Bei den Aufgelegt-Schützen holte sich Georg Pilhofer aus Betzenberg mit einem 68,1-Teiler die von Ernst Danhauser gespendete Königsscheibe. Zur Seite stehen ihm die RitterHelmut Schötz aus Betzenberg (108-Teiler) und Ernst Laurer aus Betzenberg (144-Teiler).Den Jugend-Pokal nahm Alexander Renner aus Schwend (127-Teiler) mit. Der Wanderpokal der Schützenklasse steht beim Schützenmeister Horst Huber (32-Teiler). Er freute sich am Ende über die Beteiligung von 60 Schützen an den Wettbewerben. (Vereinsmeister 2017)