Volleyball: Zweite Liga in Schwend

Sport Birgland

26.08.2016

Schwend. (db) Am Sonntag, 28. August, ist ab 17 Uhr die Volleyball-Bundesliga zu Besuch in der Birglandhalle in Schwend - dann bestreiten die beiden Zweitligisten vom TSV Grafing und des SV Schwaig ein Testspiel in der schnuckeligen Birgländer Halle. Die Schwaiger kommen mit ihrem neuen Trainer Jozef Janosik (Slowakei), die Grafinger treten mit Rückkehrer Michael Knörr (Mittelblock) an. Sie bereiten sich schon auf den Sport Nanka-Cup (mit 18 Mannschaften) am darauffolgenden Wochenende in Dachau vor.

Interessant ist das Match aufgrund der Tatsache auch, dass sich beide Teams am ersten Spieltag der 2. Bundesliga Süd zum Vergleich in Schwaig treffen. Die Partie wird vom Schwender Schiedsrichter Herbert Hubner geleitet. Es gibt nur noch ein begrenztes Kontingent an Eintrittskarten an der Abendkasse (ab 16 Uhr) zum Preise von 5 Euros für Erwachsene und 3 Euros für Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre inklusive eines Freigetränkes. Aufgrund des beschränkten Platzangebotes bittet der Veranstalter um frühzeitige Anreise, der Einlass erfolgt bereits ab 16.15 Uhr.