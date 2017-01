Vermischtes Birgland

Sechs Mannschaften gehen für die Birglandschützen im Rundenwettkampf an den Start. Der Rückblick in der Generalversammlung umfasste neben der sportlichen Bilanz auch viele gesellschaftliche Ereignisse. Für den Komfort seiner Könige hat der Verein 2016 etwas unternommen.

Ehrungen Die Ehrenschützenmeister Erwin und Helmut Schötz, Bürgermeisterin Brigitte Bachmann und Schützenmeister Horst Huber vergaben Auszeichnungen.



50 Jahre Mitgliedschaft: Erwin Scheibel (Betzenberg) und Ewald Friedl (Poppenricht).



40 Jahre: Jürgen Lairitz (Passau), Elisabeth Schötz (Ödhaag) und Leonhard Schötz (Pesensricht).



25 Jahre: Margit und Heinz Dehling (Poppberg).



Ehrenzeichen des Oberpfälzer Schützenbunds der Nummern 1 bis 6 für besondere Verdienste: Ann-Katrin und Vanessa Gürtler, Christian Krämer, Ludwig Kopp, Benjamin Ludwig, Margit Dehling, Horst Huber, Adrian Laurer, Thomas Nitzbon, Christa Krämer, Stefan Nitzbon, Christian, Alexander und Hildegard Schötz, Werner Söhnlein, Roland Prügel, Barbara Söhnlein, Gertraud Troglauer, Inge Ertel, Georg Gnahn, Ernst und Gerd Kölbel, Georg Pilhofer und Hans Sieß . (sis)

Schwend. Bei der Schützengesellschaft Birgland-Betzenberg sind aktuell 178 Mitglieder gemeldet. Schützenmeister Horst Huber berichtete über die Vereinsaktivitäten im gesellschaftlichen Bereich. Dazu zählten das Faschingsschießen mit Fischessen sowie das Königsschießen mit Proklamation. Erfolgreich verlief auch wieder das Bockbierfest der Schwender Vereine. Beim Gemeindeschießen legten 186 Schützen auf die Trophäen an.Als "Super-Erfolg" bezeichnete der Schützenmeister das Schützensommerfest mit 91 Oldtimerfreunden. Der Ausflug in die Tschechische Republik nach Prag und Brünn füllte die Sommerpause an den Schießständen aus.Vertreter des Vereins besuchten 2016 insgesamt 20 Jubilare an runden Geburtstagen. Bei der Hochzeit von Caroline und Christian Schötz in Schwend standen die Schützen Spalier. Um den Tragekomfort zu verbessern, legte ein Silberschmied an der alten Königskette Hand an.Sportleiter Ernst Kölbel zog Bilanz über den Schießbetrieb. Zur Gaumeisterschaft traten 19 Teilnehmer aus dem Birgland an. Acht davon qualifizierten sich für die bayerische Meisterschaft in Pfreimd. 25 Mitglieder fuhren zum Gauschießen nach Neukirchen. Neu im Programm war der Womens-Trophy-Wanderpokal. Vanessa und Ann-Kathrin Gürtler sowie Margit Dehling belegten dabei vordere Plätze. Bei den Landkreismeisterschaften beteiligten sich zwölf Aktive der SG Birgland.Sechs Mannschaften schickte der Verein in den Rundenwettkampf. Sie schießen in der Bezirksliga Nord, in der A- und B-Klasse sowie in der Altersklasse. Beim Auflageschießen sind zwei Teams am Start. Die genauen Listen und Rangplätze sind auf der Homepage einzusehen.Bürgermeisterin Brigitte Bachmann zeigte sich erstaunt über das vielfältige Angebot sowohl bei den jungen bis hin zu den älteren Schützen. Sie sei dem Verein beigetreten, weil sie seine Leistungen für die Gemeinde zu schätzen wisse.Der Vereinsausflug im September führt an die Mecklenburg-Vorpommersche Seenplatte. Informationen und Anmeldung unter 09666/7 03.___Weitere Informationen: