Blumenschmuck-Preisverteilung

Vermischtes Birgland

19.02.2017

0

0 19.02.2017

Poppberg. Der hochgelegene Birgland-Ort Poppberg ist ein beliebtes Wanderziel. Die Fluren und Wälder mit der dort versteckten Burgruine locken zum Entspannen. Auch der freundliche Ort und die umliegenden Dörfer begrüßen zur warmen Jahreszeit mit Blumen in Gärten, an Häusern und Nebengebäuden die Besucher. Dazu trägt der schon viele Jahre gepflegte Wettbewerb des Landkreises bei. Dies wird durch eine Urkunde für die schönsten Häuser und einen Kaffeenachmittag anerkannt. So trafen sich die Landfrauen im Gasthof Högner, begrüßt von der Ortsbäuerin Heide Kölbel. Diese dankte den Sponsoren, den Ortsbanken und der Gemeinde für Bewirtung und Preise. Ihre Anerkennung sprach auch Gartenfachberaterin Michaela Basler aus. Als Schmankerl zeigte sie Bilder zum Thema "Zwiebelpflanzen - erste Blüher im Frühjahr". Zur Aufzucht gab sie wertvolle Tipps. Narzissen, Tulpen oder Hyazinthen werden bald ihre Köpfe aus dem Gras recken und sind bei richtigem Standort pflegeleichte Frühlingsboten. Nach der Kaffeepause freute sich Bürgermeisterin Brigitte Bachmann, dass immer noch der Blumenschmuck hochgehalten wird - trotz der täglichen Arbeit. Denn der bunte Flor blüht nicht nur zur eigenen Freude, sondern heißt die Wanderer willkommen - für die Tourismusgemeinde ein wichtiger Pluspunkt. Allen gebührt die Anerkennung, die für die besten Bewertungen mit Urkunden bestätigt wurden. Michaela Basler händigte diese an Marga Franz, Karola Högner, Heide Kölbel, Gerda Maderer und Anneliese Vogel aus. Dazu durfte jede Teilnehmerin einen Blumenstock mit nach Hause nehmen. Bild: fm