Vermischtes Birgland

02.02.2017

Frechetsfeld. In der warmen Jahreszeit bieten die vielen kleinen Orte des Birglands mit vielen Blumen dem Gast oder Besucher einen freundlichen Anblick. So auch in Frechetsfeld und Umland, wo die Frauen, angeführt von Ortsbäuerin Betty Niebler, ihre Blumenkästen und Gärten pflegen. Zur Belohnung gab es Anerkennungsurkunden des Landkreises und Blumenpreise.

Mehr als eine große Abordnung war es nicht, die sich im Gasthaus Kohl zum Blumennachmittag einfanden. Doch diese Damen erlebten einen unterhaltsamen Bildvortrag von Gartenfachberater Arthur Wiesmet über "Unseren unbekannten Landkreis". Auf seinen Dienstwegen kommt er in die kleinsten Orte, und ihm fallen überall bauliche oder gärtnerische Kleinode auf. Das Ratespiel, wo und was gerade zu sehen war, amüsierte die Zuschauerinnen. Die von Jagdpächter Bernd Görlach spendierte Kaffeepause mit Kuchen war eine schöne Abwechslung. 2. Bürgermeister Reinhard Kohl freute sich über die Anerkennung des sommerlichen Blumenschmucks durch den Wettbewerb. Die stellvertretende Ortsbäuerin Karin Waiz gab zusammen mit Arthur Wiesmet die Siegerinnen mit den Höchstpunktzahlen 50 und 49 bekannt. Sie alle durften sich einen Blumenpreis aussuchen, den die beiden Banken und die Gemeinde gesponsert hatten. 50/49 Punkte erreichten: Bianca Hartmann, Renate Heinl, Erna Kohl, Gerlinde Kölbel, Claudia und Doris Knarr, Ulrike Maderer, Betty Niebler, Helga Pilhöfer, Margarete Renner, Petra Übler und Karin Waiz.