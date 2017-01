Vermischtes Birgland

26.01.2017

Poppberg. 27 der aktuell 55 Mitglieder verfolgten in der Generalversammlung der Feuerwehr Poppberg den Bericht des Vorsitzenden Thomas Bleisteiner über das Geschehen des vergangenen Jahres.

Gemeinsam mit den Kollegen aus Eckeltshof unternahmen die Feuerwehrler eine Nachtwanderung. 42 Teilnehmer gingen auf dem Anton-Leidinger-Weg nach Alfeld und kehrten im Scharfen Eck ein. Das Feuerwehrfest in Deinschwang wurde besucht. Beim Gemeindekönigsschießen der Schützengesellschaft Birgland-Betzenberg stellte die Poppberger Feuerwehr einmal mehr die meisten Teilnehmer.Die Mitwirkung am Sommerfest im Matzenhofer Dorfstadel würdigte der Vorsitzende ganz besonders. Im November wurde beim Weinfest mit der Feuerwehr Eckeltshof die Patenschaftsurkunde für die nächsten fünf Jahre übergeben. Den Abschluss bildete der Kameradschaftsabend im Gasthaus Laurer in Fürnried.Kommandant Helmut Schlenk berichtete für die 40 aktiven Mitglieder. Unter ihnen leisten zehn Frauen Dienst. Die Truppe absolvierte 13 Übungen, davon eine Großübung der Birgland-Feuerwehren in Matzenhof. Ein Heckenbrand war der einzige Einsatz 2016.Der Kassenbericht von Doris Maderer schloss mit einem kleinen Minus. Dennoch gab es für den Prüfer Heinz Dehling nichts zu beanstanden. Bürgermeisterin Brigitte Bachmann zollte allen Aktiven ihre Anerkennung. Der Zusammenhalt der Poppberger Wehr begeistere sie. Die Feuerwehren der Gemeinde Birgland sollten vernünftig ausgerüstet sein, gab sie als Ziel aus. Kreisbrandinspektor Peter Deiml lobte die gute Arbeit und Kameradschaft und informierte über das Geschehen auf Landkreisebene.Den Wissenstest bestanden Anika und Julia Bär sowie Michael Thaler. Leistungsabzeichen in Silber erhielten Michaela Högner und Roland Schmid; Gold gab es für Christina Högner, Peter Kölbel und Rainer Schlenk. Gold-blau bekamen Johannes Franz, Bernd Kopp und Mathias Schlenk, Gold-rot Matthias Franz.